Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський – прем'єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав'язала нереалістичних умов

Катерина ТищенкоСубота, 9 серпня 2025, 18:16
Зеленський – прем'єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав'язала нереалістичних умов
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський у розмові з прем'єром Іспанії Педро Санчесом підкреслив важливість врахування голосу Європи в можливих мирних домовленостях із Росією та важливість того, щоб РФ "нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов".

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Поінформував (Санчеса – ред.) про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами. Поділився нашим баченням того, якими мають бути наступні кроки. Зараз головне, щоб Росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов.

Реклама:

Важливо, що в нас із Педро однаковий погляд: голос Європи обовʼязково має бути врахований. Узгоджуємо нашу спільну європейську позицію. Ми готові максимально швидко й конструктивно рухатися до справедливого миру".

Деталі: Разом з тим, під час розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом Зеленський закликав діти мудро і скоординовано, щоб відповісти Росії на її бажання взяти під контроль більше українських територій.

Пряма мова: "Важливо, що Америка має рішучість та можливість завершити війну, і ми вітаємо те, що президент Трамп прагне закінчити вбивства. І щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі, маємо діяти мудро та скоординовано".

РЕКЛАМА:

Що передувало: Раніше в суботу Зеленський провів розмови з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, премʼєркою Данії Метте Фредеріксен та президентом Франції Емманюелем Макроном

ЗеленськийІспаніяФінляндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Не бачимо зрушень у російській позиції
Bild: спецпосланець Трампа міг неправильно зрозуміти вимоги Путіна щодо перемир’я
Міноборони представило нового речника з фронтовим досвідом
ВідеоСБУ вдарила дронами по складу "Шахедів" у Татарстані: БПЛА пролетіли 1300 км
ОновленоРосіяни двічі атакували автобус під Херсоном: двоє загиблих і 19 постраждалих
ВідеоУ Дніпрі розслідують можливе побиття чоловіка працівниками ТЦК
Усі новини...
Зеленський
Макрон наголосив на необхідності участі України та Європи у мирних переговорах
Зеленський – Макрону: Важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз
Зеленський: Не бачимо зрушень у російській позиції
Останні новини
18:41
Макрон наголосив на необхідності участі України та Європи у мирних переговорах
18:24
У партії Мерца незгодні з його рішенням обмежити експорт зброї до Ізраїлю
18:16
Зеленський – прем'єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав'язала нереалістичних умов
17:59
Навчання українських дітей за кордоном: МОН розширило скорочену програму новими предметами
17:57
У РФ спробували применшити роль США в дипломатичному прориві між Єреваном та Баку
17:51
Підсанкційне судно було помічено біля російського заводу з виробництва СПГ
17:41
У країнах Балтії та Чехії підтримали Україну на тлі підготовки зустрічі Путіна й Трампа
17:34
За тиждень Нацбанк продав 843 мільйона доларів
17:26
Росіяни вдарили по житловій забудові в Запорізькій області: загинула жінка
17:18
На Одеській митниці викрили хабарницю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: