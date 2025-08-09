Зеленський – прем'єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав'язала нереалістичних умов

Президент Володимир Зеленський у розмові з прем'єром Іспанії Педро Санчесом підкреслив важливість врахування голосу Європи в можливих мирних домовленостях із Росією та важливість того, щоб РФ "нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов".

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Поінформував (Санчеса – ред.) про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами. Поділився нашим баченням того, якими мають бути наступні кроки. Зараз головне, щоб Росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов.

Важливо, що в нас із Педро однаковий погляд: голос Європи обовʼязково має бути врахований. Узгоджуємо нашу спільну європейську позицію. Ми готові максимально швидко й конструктивно рухатися до справедливого миру".

Деталі: Разом з тим, під час розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом Зеленський закликав діти мудро і скоординовано, щоб відповісти Росії на її бажання взяти під контроль більше українських територій.

Пряма мова: "Важливо, що Америка має рішучість та можливість завершити війну, і ми вітаємо те, що президент Трамп прагне закінчити вбивства. І щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі, маємо діяти мудро та скоординовано".

Що передувало: Раніше в суботу Зеленський провів розмови з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, премʼєркою Данії Метте Фредеріксен та президентом Франції Емманюелем Макроном.