Чоловік влетів на автівці в російське консульство у Сіднеї

У Сіднеї 39-річного чоловіка заарештували після того, як поліцейський отримав поранення, коли автомобіль врізався у ворота російського консульства.

Джерело: The Guardian

Деталі: Інцидент стався о 8:05 ранку за місцевим часом. ЗМІ пишуть, що чоловік перебував за кермом автомобіля Toyota Kluger, припаркованого на вулиці.

Реклама:

Поліцейські оточили його і вимагали вийти з машини, але він завів машину і протаранив ворота генконсульства Росії.

Він заарештований і дає свідчення щодо мотивів своїх дій.

РЕКЛАМА:

24-річний поліцейський отримав травму руки та був оглянутий медиками.