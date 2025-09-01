Чоловік влетів на автівці в російське консульство у Сіднеї
Понеділок, 1 вересня 2025, 12:36
У Сіднеї 39-річного чоловіка заарештували після того, як поліцейський отримав поранення, коли автомобіль врізався у ворота російського консульства.
Джерело: The Guardian
Деталі: Інцидент стався о 8:05 ранку за місцевим часом. ЗМІ пишуть, що чоловік перебував за кермом автомобіля Toyota Kluger, припаркованого на вулиці.
Реклама:
Поліцейські оточили його і вимагали вийти з машини, але він завів машину і протаранив ворота генконсульства Росії.
Він заарештований і дає свідчення щодо мотивів своїх дій.
РЕКЛАМА:
24-річний поліцейський отримав травму руки та був оглянутий медиками.