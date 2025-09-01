Усі розділи
У Брюсселі проведуть засідання Ради Україна-НАТО

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоПонеділок, 1 вересня 2025, 13:40
фото: Getty Images

У понеділок, 1 вересня, у Брюсселі відбудеться позачергове засідання Ради Україна-НАТО.

Джерело: міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х, "Європейська правда"

Деталі: Сибіга зазначив, що це позачергове засідання Ради відбудеться на прохання України та у відповідь на нещодавні масовані повітряні атаки Росії.

"Ми очікуємо на цілеспрямоване обговорення спільних кроків для адекватної реакції на відмову Росії від мирних зусиль та ескалацію терору проти українців", – заявив Сибіга.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства подякував НАТО та всім союзникам, які продовжують надавати підтримку Україні.

"Москва має відчути сильніший тиск як наслідок продовження війни", – додав він.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня Росія здійснила масовану атаку на українські регіони, внаслідок якої сильно постраждала українська столиця. 

Як повідомляла "Європейська правда", внаслідок атаки були пошкоджені Офіс Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та будівля представництва Європейського Союзу.

Європейська зовнішня служба на чолі з високою представницею ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Каєю Каллас викликала тимчасового повіреного у справах Росії в Євросоюзі через російську атаку на будівлю делегації ЄС у Києві.

НАТОобстріл
