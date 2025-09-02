Усі розділи
Росіяни атакували безпілотниками Білу Церкву: є загиблий і поранені

Іван Д'яконовВівторок, 2 вересня 2025, 04:48
Фото: Володимир Вовкотруб

У ніч на 2 вересня російські війська завдали удару дронами по Білоцерківській громаді на Київщині. Внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені, виникла пожежа.

Джерело: секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб, начальник Київської ОВА Микола Калашник

Деталі: За словами Вовкотруба, внаслідок російського удару виникла пожежа. 

"На жаль, є постраждалі та відомо про одного загиблого", – повідомив секретар міськради.

Начальник ОВА повідомив, що тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу. 

Фото: Микола Калашник
Фото: Микола Калашник

Пряма мова Калашника: "У місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств".

Фото: Микола Калашник
Фото: Микола Калашник

Деталі: Місцева влада застерігає жителів про можливе задимлення в окремих районах та закликає зачинити вікна.

