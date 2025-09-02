DeepState: РФ захопила село на Донеччині та просунулася вглиб Дніпропетровщини і Харківщини
Вівторок, 2 вересня 2025, 12:00
Російські війська окупували село Воскресенка на заході Донецької області, а також ще більше просунулися на сході Дніпропетровської та Харківської областей.
Джерело: проєкт DeepState у соцмережах
Деталі: Село Воскресенка розташоване у Комарській сільській громаді Волноваського району Донеччини.
Крім того, як повідомляє проєкт, ворог просунувся поблизу Маліївки та Кам'янки. Маліївка розташована неподалік Воскресенки, у східній частині Дніпропетровщини, Кам'янка – у східній частині Харківської області.
Також на мапі уточнено ситуацію поблизу Дачного Дніпропетровської області.
Що передувало: 1 вересня DeepState повідомляв, що російські війська окупували селище Комишуваха у Волноваському районі Донецької області.