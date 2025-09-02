Зустріч Фіцо з Путіним у Китаї почалася з питання про самопочуття лідера РФ: "Якщо я живий, то це вже добре"
Вівторок, 2 вересня 2025, 13:06
Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо став єдиним лідером країни ЄС, який провів переговори з Володимиром Путіним під час його візиту до Китаю.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російські ЗМІ, серед яких ТАСС, "РИА Новости"
Деталі: Російські медіа опублікували матеріали з початку зустрічі лідерів Словаччини та РФ у Пекіні, де Путін перебуває із чотириденним візитом.
Реклама:
Фіцо – єдиний з лідерів країн-членів ЄС, присутній у Пекіні.
За даними "РИА Новости", розмова почалася з того, що Фіцо поцікавився самопочуттям Путіна. Той відповів:
"Якщо я живий, то це вже добре".
РЕКЛАМА:
Нагадаємо:
- Окрім нього, зустріч з Путіним у Китаї провів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та планує – президент Сербії Александар Вучич.
- Роберт Фіцо заявив, що після переговорів з Путіним і повернення у Словаччину зустрінеться із Зеленським.
- Фіцо і Вучич були єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.