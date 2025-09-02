Усі розділи
Зустріч Фіцо з Путіним у Китаї почалася з питання про самопочуття лідера РФ: "Якщо я живий, то це вже добре"

Марія Ємець, Анастасія ПроцВівторок, 2 вересня 2025, 13:06
фото: ТАСС

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо став єдиним лідером країни ЄС, який провів переговори з Володимиром Путіним під час його візиту до Китаю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російські ЗМІ, серед яких ТАСС, "РИА Новости"

Деталі: Російські медіа опублікували матеріали з початку зустрічі лідерів Словаччини та РФ у Пекіні, де Путін перебуває із чотириденним візитом.

Фіцо – єдиний з лідерів країн-членів ЄС, присутній у Пекіні. 

За даними "РИА Новости", розмова почалася з того, що Фіцо поцікавився самопочуттям Путіна. Той відповів: 

"Якщо я живий, то це вже добре".

Нагадаємо:

