ДБР: Поліцейський перевозив "ухилянтів" до кордону під виглядом спецпризначенців

Валентина РоманенкоВівторок, 2 вересня 2025, 15:46
ДБР: Поліцейський перевозив ухилянтів до кордону під виглядом спецпризначенців
фото ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру старшому інспектору столичної поліції, який допомагав військовозобов’язаним чоловікам втекти з країни.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Чернівецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, правоохоронець перевозив "клієнтів" із Києва до Вижницького району Чернівецької області, що межує із Румунією. Коштувала така послуга 6 тисяч євро з людини. Гроші перед виїздом передавались спільниці, яку "найняли" організатори оборудки.

Аби уникнути викриття, поліцейський вирушив у псевдовідрядження, змінював номерні знаки та встановлював на автомобіль світлові маячки, які надавали пріоритет у русі. У разі зупинки, він предʼявляв посвідчення та казав, що терміново везе колег на спецзавдання. Для маскування усіх чоловіків також переодягли у форму.

23 серпня 5 військовозобов’язаних та поліцейського зупинили правоохоронці на в’їзді до Буковини. Після перевірки документів чоловікам вручили повістки та склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Правоохоронця, своєю чергою, підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України (сприяння організації незаконного переправлення декількох осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища).

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

ухилянтиДБР
