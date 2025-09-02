На фронті відбулось 122 бойових зіткнення з початку доби – Генштаб

Від початку доби 2 вересня на фронті відбулось 122 бойових зіткнення, з них 23 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Від початку цієї доби відбулося 122 бойових зіткнення. Сьогодні окупанти завдали 52 авіаційних удари, скинули 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1 922 дрони-камікадзе та здійснили 3 344 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах".

Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян, ще два бойові зіткнення тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ, ще два бойові зіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість наступальних дій у районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники п’ятнадцять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі та в бік населеного пункту Дронівка.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дванадцять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине.

На Торецькому напрямку росіяни дванадцять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Яблунівка, Полтавка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 23 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Маяк, Ново Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне та у напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку ворог сімнадцять разів атакував у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Бурлацьке, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках від початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник тричі атакував у напрямку населеного пункту Антонівка.