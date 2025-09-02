Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На фронті відбулось 122 бойових зіткнення з початку доби – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 2 вересня 2025, 23:34
На фронті відбулось 122 бойових зіткнення з початку доби – Генштаб
фото - генштаб зсу

Від початку доби 2 вересня на фронті відбулось 122 бойових зіткнення, з них 23 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Від початку цієї доби відбулося 122 бойових зіткнення. Сьогодні окупанти завдали 52 авіаційних удари, скинули 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1 922 дрони-камікадзе та здійснили 3 344 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах".

Реклама:

Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили чотири атаки росіян, ще два бойові зіткнення тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак ворога в районах населених пунктів Красне Перше та Вовчанськ, ще два бойові зіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку противник здійснив шість наступальних дій у районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка.

РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники п’ятнадцять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі та в бік населеного пункту Дронівка.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дванадцять атак противника поблизу Григорівки, Виїмки, Серебрянки та Федорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три бойові зіткнення. Загарбник намагався просуватись у напрямку населених пунктів Ступочки та Предтечине.

На Торецькому напрямку росіяни дванадцять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Щербинівка, Торецьк, Яблунівка, Полтавка.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 23 рази намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Маяк, Ново Шахове, Вільне, Дачне, Новоекономічне, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Удачне та у напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку ворог сімнадцять разів атакував у районах населених пунктів Іванівка, Новохатське, Андріївка-Клевцове, Олександроград, Бурлацьке, Січневе, Шевченко, Обратне та в бік Комишувахи.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках від початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку противник тричі атакував у напрямку населеного пункту Антонівка.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
Зеленський прибув у Францію на саміт "коаліції рішучих"
Електроенергія щороку дорожчатиме на 10-20% з 2026 – прогноз уряду
відеоДружина Медведчука виїхала за кордон у супроводі агента СБУ – розслідувачі
На Волині знайшли застреленим прикордонника
Усі новини...
Генштаб
Генштаб: 172 бої відбулось на фронті, з них 46 – на Покровському напрямку
Сили оборони України відмінусували ще 800 російських окупантів – Генштаб
На фронті 160 боєзіткнень: найбільше окупанти атакували на Покровському напрямку – Генштаб
Останні новини
01:30
Лідери Британії та Іспанії уклали угоду про співпрацю після Brexit
00:52
оновленоОкупанти перекривали Кримський міст
00:44
Зеленський у Парижі розповів, чому не можна йти на територіальні поступки Путіну
00:10
ЄС планує подвоїти фінансову підтримку Гренландії
23:53
боксЗанадто рано: Льюїс закликав Ітауму не приймати бій проти Усика
23:52
У середу на фронті сталось 147 боїв, на чотирьох напрямках – досі тривають
23:41
В уряді Польщі привітали обіцянку Трампа не виводити американські війська
23:26
відеоЩонайменше 15 людей загинули в аварії відомого фунікулера у Лісабоні
23:24
Медики Нацгвардії провели унікальну операцію з відновлення вилиці пораненому бійцю
23:18
Новини економіки: рекордна сума "Нацкешбеку", електрика щороку дорожчатиме на 10-20%
Усі новини...
Реклама:
Реклама: