Літак з президентом Литви дві години кружляв над Вільнюсом через повідомлення про дрон

Речник литовського президента Томас Бержинскас повідомив, що літак Spartan з Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг приземлитися у Вільнюському аеропорту через інформацію про те, що у повітряному просторі може перебувати невідомий дрон.

Деталі: Повідомляється, що за даними ресурсу Flightradar24, літак з Науседою на борту вилетів з Гельсінкі о 19.10, почав кружляти над Вільнюсом і приземлився о 21.17.

"При наближенні до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку", – розповів речник.

Компанія Oro navigacija уточнила, що повідомлення про дрон над районом Лепкальніс надійшло від Служби авіаційної безпеки Lietuvos oro uosta.

"Потім були активовані процедури безпеки: польоти були ненадовго призупинені, а після отримання інформації про відсутність загрози рух відновився. Ми спільно з іншими службами з'ясовуємо, який саме дрон порушив рух літаків", – йдеться в коментарі компанії.

