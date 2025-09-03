Зеленський прилетів у Данію
Середа, 3 вересня 2025, 12:48
Президент Володимир Зеленський 3 вересня прибув до Данії том на саміт з лідерами країн Північної Європи і Балтії.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Зазначається, що в Зеленського в ході візиту заплановані переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Також він візьме участь у саміті з лідерами країн Північної Європи та Балтії.
За інформацією DR, Зеленський гелікоптером прилетів до резиденції данської прем’єрки, де його зустріла Фредеріксен.
Передісторія:
- Данія у цьому півріччі головує у Раді ЄС, відтак має більший вплив у питаннях євроінтеграції України. Напередодні європосадовці обговорили у Копенгагені поступ країн-кандидатів у переговорах про членство в умовах блокування однією з держав.
- Як анонсували раніше, президент Франції Емманюель Макрон проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі увечері 3 вересня, перед засіданням "коаліції рішучих" 4 вересня.