Зеленський прилетів у Данію

Президент Володимир Зеленський 3 вересня прибув до Данії том на саміт з лідерами країн Північної Європи і Балтії.

Деталі: Зазначається, що в Зеленського в ході візиту заплановані переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Також він візьме участь у саміті з лідерами країн Північної Європи та Балтії.

За інформацією DR, Зеленський гелікоптером прилетів до резиденції данської прем’єрки, де його зустріла Фредеріксен.

Передісторія:

