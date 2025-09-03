Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський прилетів у Данію

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоСереда, 3 вересня 2025, 12:48
Зеленський прилетів у Данію
фото: Ritzau

Президент Володимир Зеленський 3 вересня прибув до Данії том на саміт з лідерами країн Північної Європи і Балтії.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що в Зеленського в ході візиту заплановані переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Реклама:

Також він візьме участь у саміті з лідерами країн Північної Європи та Балтії.

За інформацією DR, Зеленський гелікоптером прилетів до резиденції данської прем’єрки, де його зустріла Фредеріксен.

Передісторія:

РЕКЛАМА:

ЗеленськийДанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У МОН заявили, що зробили вступну кампанію до вишів "недружньою до ухилянтів"
Українець загинув внаслідок аварії фунікулера у Португалії
Ешелонована "антишахедна" система: Сирський розпорядився посилити роботу дронів-перехоплювачів
Окупанти до 16 років засудили адміністраторів телеграм-каналів затриманих у Мелітополі
Макрон: 26 країн готові або надіслати контингент в Україну, або надати певні засоби
Фіцо прямує в Україну на зустріч із Зеленським
Усі новини...
Зеленський
Зеленський 3 вересня відвідає Данію і Францію
Зеленський про атаки БпЛА: Наглість росіян стає все більшою
Фіцо заявив, що хоче передати Зеленському "кілька послань" після зустрічі з Путіним
Останні новини
03:50
З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали всіх дітей – МВА
02:58
У п’ятницю Трамп перейменує Міноборони США на Міністерство війни – Fox News
02:00
У Дніпрі пролунали вибухи – ЗМІ
01:50
відеоВ російській Рязані горить НПЗ після атаки дронів – соцмережі
00:59
У США стартує новий сезон НФЛ: прогнози і фаворити
00:58
ЄС в ООН: Переговорам між Росією та Україною повинне передувати припинення вогню
00:08
Ізраїль не пускатиме до себе Макрона, якщо він не передумає визнавати Палестину
23:55
фотоBihus.Info знайшли в "колишньої" дружини головного кіберполіцейського країни дорогоцінне майно
23:50
Що треба знати про кавун: 9 фактів від дієтолога
23:29
Зірка UFC Макгрегор балотуватиметься в президенти Ірландії
Усі новини...
Реклама:
Реклама: