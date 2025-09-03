Усі розділи
В Румунії відреагували на спільне фото своїх експосадовців з Путіним і Кім Чен Ином

Марія Ємець, Альона Мазуренко Середа, 3 вересня 2025, 15:22
В Румунії відреагували на спільне фото своїх експосадовців з Путіним і Кім Чен Ином
фото: Profimedia

Міністерство закордонних справ Румунії відреагувало на присутність кількох колишніх посадовців країни на заходах у Пекіні, де вони у тому числі потрапили на спільне фото з такими особами, як правитель Росії Владімір Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Джерело: Digi24, "Європейська правда"

Деталі: Причиною для заяви стала поїздка до Пекіна Андріана Нестасе, який на початку нульових років був прем’єр-міністром країни і згодом отримав два вироки за корупцію, а також експрем’єрки у 2018-19 роках Віоріки Денчиле на заходи, організовані Китаєм до 80-річчя завершення Другої світової війни. Обоє опинилися на спільному фото гостей, де у першому ряду поруч з лідером Китаю стоять Путін і Кім Чен Ин. 

Нестасе заявив, що його запросили до Пекіна як колишнього топпосадовця. 

"Румунію не можуть представляти політики, яким сьогодні надали честь бути на фото поруч з Путіним", – відреагувала очільниця МЗС Румунії Оана Цою.

В МЗС Румунії також підтвердили, що Китай через румунське посольство надсилав запрошення на заходи чинним румунським топпосадовцям, проте Бухарест утримався від участі – зокрема, через заплановану присутність очільника Кремля. 

Нагадаємо, з-поміж чинних європейських топпосадовців до Пекіна поїхали лише словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич. Також був присутній президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. 

Фіцо провів у Пекіні зустріч з правителем Росії та вважає, що днями "усі" лідери ЄС телефонуватимуть йому, щоб дізнатися деталі. 

Також Фіцо заявив, що після зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним у Китаї у нього з’явилось "кілька послань і думок", які він хоче передати українському президенту Володимиру Зеленському.

РумуніяПутінКНДР
