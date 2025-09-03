Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нардепи схвалили закон про штрафи посадовцям за неявку на виклик Верховної Ради

Валентина РоманенкоСереда, 3 вересня 2025, 16:21
Нардепи схвалили закон про штрафи посадовцям за неявку на виклик Верховної Ради
фото з Telegram Железняка

Нардепи ухвалили закон, який встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту, комітетів та тимчасових слідчих комісій.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, картка законопроєкту на сайті Верховної Ради

Деталі: Йдеться про законопроєкт № 11387 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом, який на засіданні парламенту 3 вересня підтримали в другому читанні 229 народних депутатів.

Реклама:

Як пояснює Железняк, парламент врахував його поправку щодо норми, яка встановлює  адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту всіх осіб (і особливо урядовців) без поважних причин.

Як свідчить порівняльна таблиця законопроєкту на сайті ВР "Неявка особи без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради України згідно з процедурним рішенням, прийнятим відповідно до частини третьої статті 6 Регламенту Верховної Ради України, – тягне за собою накладення штрафу від восьмисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 13600 до 17 тисяч гривень).

Верховна Радазаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В НБУ вважають, що в Україні зростання тарифів на комунальні послуги неминуче
У Португалії – вже 17 загиблих в аварії фунікулера, серед поранених є іноземці
оновленоРада відновила трансляції засідань парламенту, але з середини вересня
"Коаліції рішучих": Париж розкрив перелік учасників засідання
У Миколаєві за два тижні у всіх водогонах з’явиться прісна вода – Свириденко
Трамп запевняє, що не претендує на Нобелівську премію, а лиш хоче "рятувати життя"
Усі новини...
Верховна Рада
"Це наша справа честі": Порошенко закликав заборонити Telegram в Україні
Батіг замість пряника: Верховна Рада пропонує 10 років тюрми за непокору військовому наказу
"Акт політичного терору" РФ: Рада закликала світові парламенти засудити вбивство Парубія
Останні новини
14:23
Стали відомі ціни на квитки на матчі чемпіонату світу з футболу
14:04
У Польщу залетіли два дрони, але збивати їх не стали
13:58
Власника Pornhub оштрафували на 5 мільйонів доларів через дитяче порно
13:50
Росіяни скинули авіабомби на лікарню в Костянтинівці і убили 2 людей у селі поруч
13:50
фотоУ Львові двоє підлітків заклали вибухівку під автомобіль: їх затримали
13:42
В НБУ вважають, що в Україні зростання тарифів на комунальні послуги неминуче
13:42
Повернувся з Німеччини, щоб захищати Україну: на фронті загинув історик і медик Артем Свірідов
13:29
Спецпредставник США Віткофф пробув на засіданні "коаліції рішучих" у Парижі 45 хвилин
13:22
ЗМІ: Компанія-виробник "Фламінго" анонсувала власні балістичні ракети та ППО
13:18
Обсяг українського ринку електромобілів б'є рекорди: які марки найпопулярніші
Усі новини...
Реклама:
Реклама: