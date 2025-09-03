Нардепи схвалили закон про штрафи посадовцям за неявку на виклик Верховної Ради

Нардепи ухвалили закон, який встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту, комітетів та тимчасових слідчих комісій.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, картка законопроєкту на сайті Верховної Ради

Деталі: Йдеться про законопроєкт № 11387 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом, який на засіданні парламенту 3 вересня підтримали в другому читанні 229 народних депутатів.

Як пояснює Железняк, парламент врахував його поправку щодо норми, яка встановлює адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту всіх осіб (і особливо урядовців) без поважних причин.

Як свідчить порівняльна таблиця законопроєкту на сайті ВР "Неявка особи без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради України згідно з процедурним рішенням, прийнятим відповідно до частини третьої статті 6 Регламенту Верховної Ради України, – тягне за собою накладення штрафу від восьмисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 13600 до 17 тисяч гривень).