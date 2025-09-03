Усі розділи
У Чернівцях із палаючої квартири врятували трьох дітей

Роман ПетренкоСереда, 3 вересня 2025, 22:51
У Чернівцях із палаючої квартири врятували трьох дітей
фото: дснс

У Чернівцях рятувальники вивели трьох малолітніх дітей з квартири, у якій почалась пожежа.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що повідомлення надійшло від очевидців – що з квартири на 9 поверсі йде дим.

На виклик прибули рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та виявили, що у квартирі, де сталося займання, перебувають малолітні діти 5, 3 та 1,8 років.

 

Окрім них, рятувальники провели евакуацію 7 мешканців підʼїзду та погасили пожежу на площі 30 квадратних метрів.

Дітей шпиталізували.

