У Чернівцях із палаючої квартири врятували трьох дітей
Середа, 3 вересня 2025, 22:51
У Чернівцях рятувальники вивели трьох малолітніх дітей з квартири, у якій почалась пожежа.
Джерело: ДСНС
Деталі: Зазначається, що повідомлення надійшло від очевидців – що з квартири на 9 поверсі йде дим.
На виклик прибули рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та виявили, що у квартирі, де сталося займання, перебувають малолітні діти 5, 3 та 1,8 років.
Окрім них, рятувальники провели евакуацію 7 мешканців підʼїзду та погасили пожежу на площі 30 квадратних метрів.
Дітей шпиталізували.