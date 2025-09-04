Макрон заявив про завершення роботи над гарантіями безпеки для України

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що партнери завершили завершила підготовку гарантій безпеки для України, і тепер документ очікує на політичне затвердження.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dpa

Деталі: 3 вересня Макрон приймав у Єлисейському палаці свого українського колегу Володимира Зеленського.

Реклама:

Як зазначив президент Франції, робота, виконана військовими керівниками після саміту щодо України в Білому домі в середині серпня, підготувала ґрунт для швидких дій після досягнення мирної угоди.

"Завдяки вкладу, підготовленому, задокументованому і підтвердженому сьогодні вдень на рівні міністрів оборони в умовах суворої секретності, ми тепер можемо сказати: ця робота завершена і готова до політичного схвалення", – сказав Макрон.

Своєю чергою Зеленський привітав прогрес, підкресливши, що гарантії є реальною, відчутною підтримкою України, а не символічними обіцянками.

РЕКЛАМА:

Він додав, що попередні ініціативи коаліції, в які спочатку ніхто не вірив, також були реалізовані і працюють.

Нагадаємо: