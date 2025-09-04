Усі розділи
Макрон заявив про завершення роботи над гарантіями безпеки для України

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 4 вересня 2025, 09:58
Макрон заявив про завершення роботи над гарантіями безпеки для України
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що партнери завершили завершила підготовку гарантій безпеки для України, і тепер документ очікує на політичне затвердження.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на dpa

Деталі: 3 вересня Макрон приймав у Єлисейському палаці свого українського колегу Володимира Зеленського.

Як зазначив президент Франції, робота, виконана військовими керівниками після саміту щодо України в Білому домі в середині серпня, підготувала ґрунт для швидких дій після досягнення мирної угоди.

"Завдяки вкладу, підготовленому, задокументованому і підтвердженому сьогодні вдень на рівні міністрів оборони в умовах суворої секретності, ми тепер можемо сказати: ця робота завершена і готова до політичного схвалення", – сказав Макрон.

Своєю чергою Зеленський привітав прогрес, підкресливши, що гарантії є реальною, відчутною підтримкою України, а не символічними обіцянками.

Він додав, що попередні ініціативи коаліції, в які спочатку ніхто не вірив, також були реалізовані і працюють.

Нагадаємо:

  • Європейські лідери, що братимуть участь у засіданні "коаліції рішучих" під головуванням Франції та Британії у четвер в Парижі, зателефонують президентові Сполучених Штатів Дональду Трампу після завершення дискусії.
  • Президент Литви Гітанас Науседа закликав "коаліцію рішучих" розпочати планування конкретної роботи щодо можливого відправлення миротворців до України.
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив очікування, що на саміті "коаліції рішучих" наступного дня або незабаром після нього можна буде отримати чіткі відповіді щодо того, які гарантії безпеки Європа може запропонувати Києву.

