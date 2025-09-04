Спека йде з України

Найближчими днями спека полишить Україну, а тепло потривожить лише невеликий дощ на заході.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У п'ятницю 5 вересня температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; на заході та півдні країни вночі 12-17°, вдень 24-29°. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

У Києві температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 5 вересня найвища температура була 30,5° у 2008 році, найнижча вночі 3,3° в 1901 та 1906 роках.

Погода на 5 вересня

У суботу 6 вересня в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°; на заході та півдні країни вночі 12-17°, вдень 24-29°. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

У Києві температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.