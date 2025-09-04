Розбирали ворожий FPV: на Харківщині 2 чоловіків загинули ще 2 поранені

Дві людини загинули та ще дві дістали поранення внаслідок вибуху в селі Козача Лопань на Харківщині.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та начальник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко в Telegram

Деталі: За даними Синєгубова, трагедія сталась через вибух невідомого пристрою.

Задоренко уточнив, що здетонував ворожий FPV-дрон, який чоловіки вирішили забрати додому.

Пряма мова начальника МВА: "За попередньою інформацією, чоловіки "затрофеїли" один з ворожих FPV-дронів, принесли його до будинку та намагалися розібрати бойову частину, унаслідок чого та здетонувала. В результаті двоє осіб 51-го та 41-го років загинули на місці, ще двоє чоловіків 49-ти та 36-ти років отримали численні уламкові поранення та опіки".

Він додав, що це сталося між 9:00-9:30 4 вересня.