Спецпредставник США Віткофф пробув на засіданні "коаліції рішучих" у Парижі 45 хвилин
Спецпредставник президента США Стів Віткофф пробув на зустрічі "коаліції рішучих" у Єлисейському палаці близько 45 хвилин та залишив її відповідно до запланованого графіка.
Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з місця подій
Деталі: Віткофф доєднався до засідання "коаліції рішучих" і залишив Єлисейський палац приблизно через 45 хвилин після його початку.
У "Єлисейському палаці" повідомили кореспондентці "ЄвроПравди", що такий розвиток подій був запланованим.
"Пан Віткофф взяв участь у частині роботи "коаліції рішучих" та взяв слово перед присутніми лідерами держав та урядів. Він мав залишити засідання для іншої зустрічі", – прокоментували в офісі Макрона.
"Пан Віткофф повернеться для телефонної розмови з Дональдом Трампом, президентом США", – додав співрозмовник.
За даними джерел "ЄвроПравди", в Парижі у Віткоффа запланована зустріч з українською делегацією, включаючи президента Володимира Зеленського.
Нагадаємо:
- У Єлисейському палаці "Європейській правді" раніше заявили, що лідери, що братимуть участь у засіданні "коаліції рішучих", зателефонують президенту США Дональду Трампу після завершення дискусії.
- У засіданні беруть участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.
- Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.