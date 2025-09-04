Спецпредставник США Віткофф пробув на засіданні "коаліції рішучих" у Парижі 45 хвилин

Спецпредставник президента США Стів Віткофф пробув на зустрічі "коаліції рішучих" у Єлисейському палаці близько 45 хвилин та залишив її відповідно до запланованого графіка.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з місця подій

Деталі: Віткофф доєднався до засідання "коаліції рішучих" і залишив Єлисейський палац приблизно через 45 хвилин після його початку.

У "Єлисейському палаці" повідомили кореспондентці "ЄвроПравди", що такий розвиток подій був запланованим.

"Пан Віткофф взяв участь у частині роботи "коаліції рішучих" та взяв слово перед присутніми лідерами держав та урядів. Він мав залишити засідання для іншої зустрічі", – прокоментували в офісі Макрона.

"Пан Віткофф повернеться для телефонної розмови з Дональдом Трампом, президентом США", – додав співрозмовник.

За даними джерел "ЄвроПравди", в Парижі у Віткоффа запланована зустріч з українською делегацією, включаючи президента Володимира Зеленського.

