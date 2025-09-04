Усі розділи
Трамп заявив, що ЄС має припинити купувати російську нафту, яка допомагає фінансувати війну

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникЧетвер, 4 вересня 2025, 18:29
Трамп заявив, що ЄС має припинити купувати російську нафту, яка допомагає фінансувати війну
Дональд Трамп. Фото - getty images

Американський президент Дональд Трамп у четвер, 4 вересня, заявив європейським лідерам, що Європа повинна припинити закупівлю російської нафти, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України.

Джерело: про це повідомив представник Білого дому після зустрічі "коаліції рішучих", передає Reuters, пише "Європейська правда"

Деталі: Як зазначається, Трамп долучився до телефонної розмови країн "коаліції рішучих", очолюваної президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Президент Макрон і європейські лідери запросили президента Трампа на зустріч "коаліції рішучих". Президент Трамп наголосив, що Європа повинна припинити купувати російську нафту, яка фінансує війну, оскільки за рік Росія отримала 1,1 млрд євро від продажу палива ЄС", – зазначив він.

За його словами, Трамп також наголосив, що "європейські лідери повинні чинити економічний тиск на Китай за фінансування військових дій Росії".

Президент Володимир Зеленський підтвердив це під час пресконференції із президентом Франції Еманнюелем Макроном.

"Президент Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою", – сказав він та згадав у цьому контексті Словаччину та Угорщину.

Як повідомлялося, зустріч "коаліції рішучих" закінчилася у Парижі в четвер.

У засіданні брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.  

Президент Франції Емманюель Макрон перед зустріччю "коаліції рішучих" заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення.

