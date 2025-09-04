Макрон: В найближчі тижні ми визначимо внесок США у "коаліцію рішучих"
Французький президент Емманюель Макрон заявив, що внесок Сполучених Штатів у "коаліцію рішучих" визначать у найближчі тижні, і це було погоджено з лідером США Дональдом Трампом.
Джерело: Макрон на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Парижі, цитує "Європейська правда"
Деталі: "В найближчі тижні ми визначимо чітко, який буде внесок Америки в цю коаліцію", – сказав Макрон, зазначивши, що американці брали участь в усіх етапах процесу роботи над гарантіями безпеки.
За його словами, на зустрічі було все прояснено: внески європейських країн і країн азійсько-тихоокеанського регіону, а також Канади.
"Ми визначили перші зобов'язання, вторинні зобов'язання, для того, щоб припинити війну. Це все було погоджено сьогодні з президентом Трампом", – наголосив він.
Передісторія:
- Макрон також заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.
- У засіданні коаліції рішучих брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.