Макрон: В найближчі тижні ми визначимо внесок США у "коаліцію рішучих"

Зеленський, Макрон і Трамп на зустрічі в Білому домі 18 серпня 2025 року. фото Getty Images

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що внесок Сполучених Штатів у "коаліцію рішучих" визначать у найближчі тижні, і це було погоджено з лідером США Дональдом Трампом.

Джерело: Макрон на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Парижі, цитує "Європейська правда"

Деталі: "В найближчі тижні ми визначимо чітко, який буде внесок Америки в цю коаліцію", – сказав Макрон, зазначивши, що американці брали участь в усіх етапах процесу роботи над гарантіями безпеки.

За його словами, на зустрічі було все прояснено: внески європейських країн і країн азійсько-тихоокеанського регіону, а також Канади.

"Ми визначили перші зобов'язання, вторинні зобов'язання, для того, щоб припинити війну. Це все було погоджено сьогодні з президентом Трампом", – наголосив він.

Передісторія:

