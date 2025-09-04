Усі розділи
Тетяна ОлійникЧетвер, 4 вересня 2025, 23:55
Bihus.Info знайшли в колишньої дружини головного кіберполіцейського країни дорогоцінне майно
Юрій Виходець Фото - bihus.info

Bihus.Info з’ясували, що попри офіційне "розлучення" очільник Департаменту кіберполіції України Юрій Виходець продовжує проводити час з дружиною, яка хизується в соцмережах дорогою ювеліркою, маєтком в Одесі та люксовим закордонним відпочинком.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Виходець очолив Департамент кіберполіції України наприкінці 2021 року. До того працював на керівних посадах в Одеській області. Упродовж усіх років у своїх деклараціях він показував дві невеликі квартири та орендовану автівку у дружини.

Дослівно: "Перед призначенням Виходця в Київ, його дружина Наталія Виходець із декларації зникла. В той період жінка відкрила салон краси у одному з найдорожчих котеджних містечок Одеси – Совіньйоні, де вартість нерухомості такої площі становить щонайменше 200 тисяч доларів, показувала у своїх соцмережах дорогу ювелірку (годинники, схожі на Rolex, кожен орієнтовною вартістю 8-13 тисяч доларів, прикраси Van Cleef & Arpels і тд) і люксовий закордонний відпочинок".

 
Фото - Bihus.Info

Деталі: За даними Bihus.Info, офіційних доходів Наталії на це не мало б вистачати, адже офіційно з 2016 по 2020 роки вона заробляла приблизно по одному мільйону на рік. Будівля салону оформлена на її батька Олександра Лабунця, який, за даними Bihus.Info, також не мав відповідних офіційних доходів.

Матір Наталії Римма Лабунець також володіє житловим будинком у Совіньйоні. Його площа – майже 300 квадратних метрів. Мінімальна ціна на нерухомість такої площі в цьому містечку становить близько 300 тисяч доларів.

Фото - Bihus.Info

Наталія періодично публікує з цього будинку фотографії та відео. Цікаво, що саме вона подарувала цей будинок матері перед тим, як офіційно розлучилась із очільником кіберполіції.

Попри офіційне розлучення у 2016 році, Наталія Виходець щороку на річницю весілля публікує дописи про кохання та шлюб.

 
Фото - Bihus.Info

Також журналісти помітили, що Юрій Виходець разом із Наталею разом проводять час в Совіньйоні, це також може свідчити про фіктивний характер розлучення. Приїжджає очільник Кіберполіції на відсутній в декларації автівці – BMW 7 серії, 2022 року випуску орієнтовною вартістю у 100 тисяч доларів. 

 
Фото - Bihus.Info

поліція
