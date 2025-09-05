Усі розділи
У Дніпрі пролунали вибухи – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 вересня 2025, 02:00
У Дніпрі пролунали вибухи – ЗМІ
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: DEPOSITPHOTOS

У ніч проти 5 вересня на тлі загрози ворожих безпілотників у Дніпрі пролунали вибухи.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне Дніпро", Повітряні сили

Деталі: О 1:15 у Дніпрі та області оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ударних безпілотників у напрямку Дніпра зі сходу.

О 1:44 "Суспільне", місцеві ЗМІ та пабліки повідомили про вибухи у Дніпрі.

Згодом "Суспільне" інформувало про повторні вибухи у місті.

