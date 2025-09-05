Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден мав операцію з видалення раку шкіри

Марія Ємець, Ірина БалачукП'ятниця, 5 вересня 2025, 09:25
Байден мав операцію з видалення раку шкіри
Джо Байден. Фото Getty images

46-й президент США Джо Байден нещодавно мав легку операцію з видалення раку шкіри.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: За словами речника експрезидента, Байден нещодавно мав хірургічне втручання за методом Моса. Йдеться про видалення тонких шарів шкіри та обстеження на ракові клітини, доки не дійдуть до неуражених слоїв. 

Реклама:

Видання нагадує, що припущення про операцію Байдена почали ширитися після появи у мережі кадрів, де він має помітний шрам на лобі. 

Колишній президент США ще під час перебування на посаді проходив процедуру видалення немеланомного раку шкіри, а також видалення злоякісної пухлини у зоні грудей у 2023 році. 

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • У травні 82-річний Джо Байден оголосив, що йому діагностували агресивну форму раку простати, що дав метастази у кістки. Відтоді він мало з’являється на публіці. Речник експрезидента спростував звинувачення у приховуванні захворювання Байдена. 
  • Джо Байден, як відомо, планував вдруге позмагатися за посаду з Дональдом Трампом на виборах 2024 року, але після провальних дебатів, де він виглядав надто втомленим, під тиском оточення поступився роллю кандидата на користь своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Байденздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Новий рекорд дронів: Росія випустила понад 800 БпЛА і 13 ракет, ППО знешкодила 751 ціль
доповнено, фотоУ Києві внаслідок атаки БпЛА горить будівля Кабміну
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 13 постраждалих
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
Усі новини...
Байден
Байден переніс операцію з видалення ракових уражень шкіри – ЗМІ
Трамп заявив, що Україні для перемоги потрібен був дозвіл нападати на РФ
Байден застеріг, що Америку чекають "темні часи" через Трампа
Останні новини
09:19
У Молдові заблокують рахунки екслідерки Гагаузії, яка потрапила під санкції Канади
09:05
Окупанти вдарили по мосту через Дніпро у Кременчуку, рух перекрито
08:47
Росіяни пошкодили залізницю на Полтавщині – УЗ
08:30
Новий рекорд дронів: Росія випустила понад 800 БпЛА і 13 ракет, ППО знешкодила 751 ціль
08:25
фото, оновлено від 03:49Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджені десятки будинків – ОВА
08:19
фотоРосія атакувала Дніпропетровщину дронами та ракетами: є поранені та руйнування – ОВА
07:51
Сили оборони України відмінусували ще 970 російських окупантів – Генштаб
07:25
Масований удар по Київщині: поранено дівчину, в кількох районах пошкоджені будинки
07:03
доповнено, фотоУ Києві внаслідок атаки БпЛА горить будівля Кабміну
06:57
У Києві після масованої атаки Росії перекрили рух на частині вулиць
Усі новини...
Реклама:
Реклама: