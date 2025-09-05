Байден мав операцію з видалення раку шкіри
П'ятниця, 5 вересня 2025, 09:25
46-й президент США Джо Байден нещодавно мав легку операцію з видалення раку шкіри.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill
Деталі: За словами речника експрезидента, Байден нещодавно мав хірургічне втручання за методом Моса. Йдеться про видалення тонких шарів шкіри та обстеження на ракові клітини, доки не дійдуть до неуражених слоїв.
Видання нагадує, що припущення про операцію Байдена почали ширитися після появи у мережі кадрів, де він має помітний шрам на лобі.
Колишній президент США ще під час перебування на посаді проходив процедуру видалення немеланомного раку шкіри, а також видалення злоякісної пухлини у зоні грудей у 2023 році.
Передісторія:
- У травні 82-річний Джо Байден оголосив, що йому діагностували агресивну форму раку простати, що дав метастази у кістки. Відтоді він мало з’являється на публіці. Речник експрезидента спростував звинувачення у приховуванні захворювання Байдена.
- Джо Байден, як відомо, планував вдруге позмагатися за посаду з Дональдом Трампом на виборах 2024 року, але після провальних дебатів, де він виглядав надто втомленим, під тиском оточення поступився роллю кандидата на користь своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.