Байден мав операцію з видалення раку шкіри

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Деталі: За словами речника експрезидента, Байден нещодавно мав хірургічне втручання за методом Моса. Йдеться про видалення тонких шарів шкіри та обстеження на ракові клітини, доки не дійдуть до неуражених слоїв.

Видання нагадує, що припущення про операцію Байдена почали ширитися після появи у мережі кадрів, де він має помітний шрам на лобі.

Колишній президент США ще під час перебування на посаді проходив процедуру видалення немеланомного раку шкіри, а також видалення злоякісної пухлини у зоні грудей у 2023 році.

