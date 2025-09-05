Усі розділи
Президент Євроради зустрівся із Зеленським в Ужгороді 

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцП'ятниця, 5 вересня 2025, 12:44
фото: "Укрінформ"

В Ужгороді 5 вересня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Цього ж дня у місті заплановані переговори українського лідера з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис пані посла Європейського Союзу в Україні Катаріни Матернової у Facebook

Деталі: 5 вересня Антоніу Кошта прибув до Ужгорода, де його зустріла Матернова.

"Багато важливих лідерів збираються в Ужгороді. Сьогодні тут буде дуже жваво. Я рада вітати президента Європейської ради Антоніу Кошту на Закарпатті", – заявила посол ЄС в Україні.

 
Фото: Facebook

Вона зазначила, що разом із президентом Зеленським вони долучаться до національних, регіональних та місцевих лідерів на Конгресі регіональних органів влади, щоб вшанувати стійкість українських громад та працювати над їхнім відновленням і майбутнім у ЄС.

Як повідомив Укрінформ, Зеленський вже зустрівся із Коштою.

"Хотів би подякувати пану президенту, що ви сьогодні тут підтримуєте Україну. Знаємо про ваш щільний графік, проте ви знайшли цей час, щоб підтримати Україну, і дякую за приїзд саме в цей регіон", – заявив Зеленський.

Доповнено: Згодом президент Володимир Зеленський опублікував допис, у якому повідомив, що в Ужгороді відбулася його зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

 
фото: Зеленський

За словами Зеленського, напередодні вони разом перебували в Парижі на зустрічі "коаліції охочих" і мали розмову з президентом США Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами.

"Відчувається, що зараз є шанс підштовхнути ситуацію заради більшої безпеки та більших наших спільних результатів – України та всієї Європи", – зазначив він.

 
фото: Зеленський

Президент додав, що перемовини в Ужгороді були зосереджені на ключових темах: участі України в європейських програмах, зокрема у програмі SAFE, подальшому русі до членства в ЄС, санкційній політиці та підтримці стійкості українців, особливо дітей.

Нагадаємо:

  • Як повідомляли, енергетична інфраструктура буде одним з головних питань на порядку денному зустрічі прем'єр-міністра Словаччини і Зеленського в Ужгороді.
  • Зазначимо, що Роберт Фіцо і Володимир Зеленський не проводили двосторонніх зустрічей з моменту повернення словацького премʼєра на посаду у 2023 році.
  • Як відомо, Угорщина та Словаччина продовжують отримувати російську нафту, зокрема, через нафтопровід "Дружба", на який Україна останнім часом здійснила низку атак. Міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.
  • Глава угорського уряду Віктор Орбан навіть вирішив написати листТрампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.
  • А 4 вересня американський президент Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що Європа повинна припинити закупівлю російської нафти, яка, за його словами, допомагає Москві фінансувати війну проти України.

ЗеленськийУжгород
