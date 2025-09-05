Фон дер Ляєн та Венс обговорили спільний санкційний тиск на Росію з боку ЄС та США

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо повідомила журналістам, що президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом, під час якої обговорювались спільні зусилля щодо санкційного тиску на Росію.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Піньо: "Ця розмова між президенткою фон дер Ляєн і віцепрезидентом Джей Ді Венсом стосувалася збереження єдиного фронту щодо санкцій".

Реклама:

Деталі: Вона зазначила, що "чим більше ми координуємо наш підхід із партнерами, тим ефективнішими вони (санкції) є".

Головна речниця Єврокомісії нагадала про спільні зусилля ЄС з "Групою семи" щодо обмеження цін на нафту, "які дають результати".

Головна речниця Єврокомісії нагадала про спільні зусилля ЄС з "Групою семи" щодо обмеження цін на нафту, "які дають результати".

РЕКЛАМА:

"Ми продовжимо чинити тиск на воєнну економіку Росії, підвищувати для Росії вартість відмови від участі у мирних переговорах, щоб, зрештою привести президента Путіна за стіл переговорів", – підкреслила вона.

"Саме це президентка фон дер Ляєн також обговорювала у цій розмові з віцепрезидентом Сполучених Штатів", – додала Паула Піньо.

Що було раніше:

Напередодні Урсула фон дер Ляєн обговорила з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді роль його країни у припиненні війни Росії проти України та у сприянні мирному процесу.

Також президентка Європейської комісії найближчими тижнями планує відвідати держави Євросоюзу, які співпрацюватимуть з Україною у сфері оборонної промисловості в рамках механізму SAFE, щоб скоординувати військову допомогу Києву.

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": 150 млрд євро на переозброєння: що таке SAFE і що від нього може отримати Україна