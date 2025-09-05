Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фон дер Ляєн та Венс обговорили спільний санкційний тиск на Росію з боку ЄС та США

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 5 вересня 2025, 16:09
Фон дер Ляєн та Венс обговорили спільний санкційний тиск на Росію з боку ЄС та США
Урсула фон дер Ляєн, Джей Ді Венс, фото: Getty images

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо повідомила журналістам, що президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом, під час якої обговорювались спільні зусилля щодо санкційного тиску на Росію.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Піньо: "Ця розмова між президенткою фон дер Ляєн і віцепрезидентом Джей Ді Венсом стосувалася збереження єдиного фронту щодо санкцій".

Реклама:

Деталі: Вона зазначила, що "чим більше ми координуємо наш підхід із партнерами, тим ефективнішими вони (санкції) є".

Головна речниця Єврокомісії нагадала про спільні зусилля ЄС з "Групою семи" щодо обмеження цін на нафту, "які дають результати".

Головна речниця Єврокомісії нагадала про спільні зусилля ЄС з "Групою семи" щодо обмеження цін на нафту, "які дають результати". 

РЕКЛАМА:

"Ми продовжимо чинити тиск на воєнну економіку Росії, підвищувати для Росії вартість відмови від участі у мирних переговорах, щоб, зрештою привести президента Путіна за стіл переговорів", – підкреслила вона.

"Саме це президентка фон дер Ляєн також обговорювала у цій розмові з віцепрезидентом Сполучених Штатів", – додала Паула Піньо.

Що було раніше:

Радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди"150 млрд євро на переозброєння: що таке SAFE і що від нього може отримати Україна

ЄССШАсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 11 постраждалих
доповненоМіноборони й комітети ВР хочуть виключити з законопроєкту посилення відповідальності військових
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд арештував колишнього топподатківця із заставою 119 мільйонів
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
фотоВ Україні арештували депутата ОПЗЖ Христенка за підозрою у держзраді
Трамп каже, що саміт G20 проведуть у його гольф-комплексі
Усі новини...
ЄС
ЄС в ООН: Переговорам між Росією та Україною повинне передувати припинення вогню
FT: США поступово згорнуть безпекову допомогу європейським країнам, що межують з Росією
У Болгарії двічі змінили позицію щодо втручання РФ у посадку літака з фон дер Ляєн
Останні новини
07:25
Масований удар по Київщині: поранено дівчину, в кількох районах пошкоджені будинки
07:03
В Києві унаслідок падіння уламку ворожого БпЛА горить будівля Кабміну
06:57
У Києві після масованої атаки Росії перекрили рух на частині вулиць
06:30
Ворог завдав масованого удару по Одесі ударними БпЛА: пошкоджені житлові будинки та інфраструктура
05:54
оновленоВ Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: Росія запустила ракети
04:55
оновленоРосія завдала масованого удару по Кривому Рогу ракетами і дронами: троє постраждалих – Вілкул
04:20
Кременчук під масованим обстрілом: десятки вибухів і часткове знеструмлення міста – мер
03:49
Росіяни завдали удару по підприємству в Запоріжжі: пошкоджено цех
03:32
оновлено, фотоРосія атакувала Київ дронами: БпЛА влучили в багатоповерхівки, троє загиблих та 11 постраждалих
03:29
США, Катар та Єгипет готуються представити комплексну угоду яка покладе кінець війні в Газі – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: