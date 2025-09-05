Зеленський після зустрічі з Фіцо побачив готовність Словаччини долучитись до гарантій безпеки
П'ятниця, 5 вересня 2025, 18:48
Президент Володимир Зеленський на пресконференції з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у п’ятницю висловив сподівання, що Словаччина долучиться до надання Україні гарантій безпеки.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова: "Ми обговорили тематику безпекових гарантій для України, і добре, що Словаччина готова визначити свою позицію щодо цього та відкрита до діалогу з нами".
Деталі: Зеленський сказав, що розраховує на підтримку мирних зусиль України з боку Словаччини, й отримав запевнення від Фіцо, що він працюватиме "заради миру".
За словами глави держави, "було би правильно, щоб Словаччина також була частиною нової системи безпеки".
Що було раніше:
- Напередодні за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів надати Україні гарантії безпеки, причому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.
- За його словами, внесок США фіналізують у найближчі тижні.
- А Зеленський розповів, що учасники саміту "коаліції рішучих" у Парижі під час розмови з президентом США Дональдом Трампом обговорили шляхи припинення російської агресії та гарантії безпеки для України.