Зеленський після зустрічі з Фіцо побачив готовність Словаччини долучитись до гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у п’ятницю висловив сподівання, що Словаччина долучиться до надання Україні гарантій безпеки.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми обговорили тематику безпекових гарантій для України, і добре, що Словаччина готова визначити свою позицію щодо цього та відкрита до діалогу з нами".

Реклама:

Деталі: Зеленський сказав, що розраховує на підтримку мирних зусиль України з боку Словаччини, й отримав запевнення від Фіцо, що він працюватиме "заради миру".

За словами глави держави, "було би правильно, щоб Словаччина також була частиною нової системи безпеки".

Що було раніше:

РЕКЛАМА: