Трамп пригрозив ЄС торговельним розслідуванням після штрафу Google у 3 млрд євро

Президент США Дональд Трамп пригрозив Європейському Союзу торговельним розслідуванням після штрафу, присудженого Google через порушення антимонопольних правил.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис у Truth Social

Деталі: Раніше Єврокомісія оштрафувала американську технологічну компанію Google на 2,95 мільярда євро за порушення правил конкуренції ЄС на ринку рекламних технологій.

Розслідування Єврокомісії встановило, що Google забезпечував перевагу власним послугам з онлайн-реклами "на шкоду конкурентам, що надають рекламні технології, рекламодавцям та онлайн-видавцям".

За словами Трампа, ЄС "фактично забрав гроші, які інакше пішли б на американські інвестиції та робочі місця".

"Це дуже несправедливо, і американські платники податків не будуть цього терпіти! Як я вже говорив раніше, моя адміністрація НЕ дозволить, щоб ці дискримінаційні дії залишилися безкарними", – додав він.

Президент США заявив, що буде змушений ініціювати процедуру торговельного розслідування за розділом 301, аби "анулювати несправедливі штрафи, які накладаються на ці американські компанії, що сплачують податки".

Єврокомісія вела розслідування щодо рекламних практик Google з початку 2021 року.

Компанію раніше оштрафували на понад 4 мільярди євро через навʼязування своєї версії операційної системи Android та додатків для неї, що стало рекордним антимонопольним штрафом ЄС, який нині оскаржується.