Невдала місія "морських котиків" у 2019 році призвела до загибелі беззбройних північнокорейців – NYT

Міні-субмарина ВМС США, відома як SEAL Delivery Vehicle, під час навчань у 2007 році. Подібні транспортні засоби були використані в місії 2019 року. Фото: ВМС США

Елітний підрозділ ВМС США у 2019 році здійснив таємну операцію в Північній Кореї під час ядерних переговорів, яка завершилася невдачею і загибеллю беззбройних місцевих жителів.

Джерело: The New York Times з посиланням на два десятки співрозмовників, серед яких цивільні урядовці, члени першої адміністрації Дональда Трампа, а також нинішні й колишні військовослужбовці

Деталі: За даними видання, "морські котики" мали встановити електронний пристрій для перехоплення комунікації лідера країни Кім Чен Ина у період ядерних переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Це було настільки ризиковано, що вимагало прямого схвалення президента Трампа, пише видання.

До виконання завдання залучили "Червону ескадрилью" шостої команди "морських котиків" (SEAL Team Six’s Red Squadron), яка місяцями відпрацьовувала план. Для його виконання використовували атомний підводний човен та дві міні-субмарини, що мали доставити бійців до берега.

Під час висадки на північнокорейське узбережжя спецпризначенці зіткнулися з невеликим катером. У темряві вони відкрили вогонь, побоюючись, що їх викрили. Як згодом з’ясувалося, на борту перебували двоє чи троє цивільних північнокорейців, які займалися збором молюсків. Вони загинули на місці.

У доповіді також зазначається, що адміністрація Трампа не повідомила про це ключових членів Конгресу.

Трамп, виступаючи перед журналістами в Овальному кабінеті в п'ятницю, сказав, що він "нічого не знає" про місію 2019 року, про яку повідомило NYT.

"Я нічого про це не знаю. Я міг би подивитися, але я нічого про це не знаю", – сказав Трамп.

Довідково: SEAL Team Six – секретний військовий підрозділ США, сформований у 1980 році, працював над низкою секретних, небезпечних і ризикованих місій, в тому числі проводив операцію з ліквідації Усами бен Ладена в Пакистані в 2011 році.

