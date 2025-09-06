Усі розділи
Росіяни вбили ще 6 цивільних на Донеччині та Херсонщині

Роман ПетренкоСубота, 6 вересня 2025, 08:45
Росіяни вбили ще 6 цивільних на Донеччині та Херсонщині
донеччина, фото ілюстративне: ова

Протягом 5 вересня російські окупанти вбили ще шістьох людей у Донецькій та Херсонській областях.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: Зокрема, за 5 вересня на Донеччині росіяни вбили трьох людей у Сіверську та одну в Білицькому.

Ще 1 людина в області за добу дістала поранення – в Олексієво-Дружківці.

У Херсонській тим часом через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення, серед них є дитина.

За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків.

