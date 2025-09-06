Росіяни вбили ще 6 цивільних на Донеччині та Херсонщині
Субота, 6 вересня 2025, 08:45
Протягом 5 вересня російські окупанти вбили ще шістьох людей у Донецькій та Херсонській областях.
Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА
Деталі: Зокрема, за 5 вересня на Донеччині росіяни вбили трьох людей у Сіверську та одну в Білицькому.
Ще 1 людина в області за добу дістала поранення – в Олексієво-Дружківці.
У Херсонській тим часом через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення, серед них є дитина.
За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків.