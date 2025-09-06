Усі розділи
На фронті сталося 129 боїв, найбільше на Покровському напрямку – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 6 вересня 2025, 22:31
фото: ОК "Південь"

Від початку доби на фронті відбулося 129 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак, на Новопавлівському – 17.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Покровському напрямку від початку доби окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Мирнограду, Родинського, Покровська, Звірового, Молодецького, Новопавлівки, Філії. Досі тривають два боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів намагався прорвати оборону захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Шевченко, Комишуваха та у напрямку Філії, Олександрограда, Новоселівки. Одне боєзіткнення триває.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили три штурмові дій окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районі Куп’янська та в напрямку Новоплатонівки. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак, точиться одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 10 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Торське та у бік Шандриголового, Дерилового, бої не вщухають у п’яти локаціях.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев’ять атак противника поблизу Серебрянки, Григорівки, Переїзного та у напрямку Дронівки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім бойових зіткнень. Загарбник намагався просуватись в напрямку населених пунктів Бондарне, Віролюбівка, Ступочки та Біла Гора.

На Торецькому напрямку росіяни 10 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в напрямку Плещіївки. Сили оборони зупинили дев’ять ворожих атак, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку загарбників у бік Степногірська.

Генштабвійна
