Через ворожу атаку на Сумщині загинула жінка, 7 поранених
Субота, 6 вересня 2025, 23:45
На Сумщині внаслідок ворожої атаки загинула людина, серед постраждалих – 9-річна дитина.
Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, голова Путивльської міської ради Костянтин Гаврильчук у Facebook
Пряма мова: "Внаслідок ворожої атаки на околиці Путивльської громади загинула людина, є поранені.
Серед постраждалих – 9-річна дитина. Поранених госпіталізували, медики надають необхідну допомогу".
Деталі: Григоров не назвав кількість постраждалих, додавши, що всі обставини уточнюються.
Згодом голова Путивльської міської ради Костянтин Гаврильчук повідомив, що внаслідок ворожої атаки по території громади поранення отримали 7 людей, 1 жінка загинула.