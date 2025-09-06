Усі розділи
Через ворожу атаку на Сумщині загинула жінка, 7 поранених

Катерина ТищенкоСубота, 6 вересня 2025, 23:45
На Сумщині внаслідок ворожої атаки загинула людина, серед постраждалих – 9-річна дитина.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, голова Путивльської міської ради Костянтин Гаврильчук у Facebook

Пряма мова: "Внаслідок ворожої атаки на околиці Путивльської громади загинула людина, є поранені.

Серед постраждалих – 9-річна дитина. Поранених госпіталізували, медики надають необхідну допомогу".

Деталі: Григоров не назвав кількість постраждалих, додавши, що всі обставини уточнюються.

Згодом голова Путивльської міської ради Костянтин Гаврильчук повідомив, що внаслідок ворожої атаки по території громади поранення отримали 7 людей, 1 жінка загинула.

