Пошкодження підводних кабелів у Червоному морі спричинило проблеми в роботі Microsoft Azure

Іван Д'яконовНеділя, 7 вересня 2025, 01:40
Фото: Getty Images

Користувачі хмарних послух Microsoft Azure можуть зіткнутися з підвищеними затримками у роботі сервісу через численні пошкодження підводних оптоволоконних кабелів у Червоному морі. Компанія перенаправила трафік альтернативними маршрутами, однак попередила, що відновлення триватиме деякий час.

Джерело: заява Microsoft, Reuters

Деталі: В компанії повідомили, що проблеми стосуються трафіку, який проходить через Близький Схід та походить з Азії чи Європи або прямує в ці регіони. Пошкодження підводних волоконно-оптичних кабелів зафіксовано з 05:45 UTC 6 вересня 2025 року.

"Ремонт підводних волоконно-оптичних кабелів може зайняти деякий час, тому ми будемо постійно відстежувати ситуацію, балансувати та оптимізувати маршрути, щоб мінімізувати незручності для клієнтів", – йдеться у заяві Microsoft.

Червоне море є критично важливим телекомунікаційним маршрутом, що з’єднує Європу з Африкою та Азією через Єгипет. Відновлення пошкоджених підводних кабелів може бути ускладнене через регулярні напади єменських хуситів на судна в цьому регіоні.

Microsoft Azure є другим за величиною постачальником хмарних послуг у світі, поступаючись лише Amazon Web Services (AWS).

