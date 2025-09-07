Окупанти вдарили по мосту через Дніпро у Кременчуку, рух перекрито
Неділя, 7 вересня 2025, 09:05
У місті Кременчук у ніч на 7 вересня унаслідок російського обстрілу пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро.
Джерело: Полтавська ОВА
Деталі: Зазначається, що наразі рух переправою перекрито.
Влада також пише про прямі влучання та падіння уламків в області.
Зокрема, у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств.
У Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств.
Постраждалих немає.