Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили ППО показали роботу під час рекордної атаки росіян

Роман ПетренкоНеділя, 7 вересня 2025, 14:23
Сили ППО показали роботу під час рекордної атаки росіян
скриншот

Воїни протиповітряної оборони оприлюднили відео, як збивають російські цілі у ніч на 7 вересня під час рекордної наразі російської атаки.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Відомо, що на відео - нічна бойова робота воїнів зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь".

Реклама:

Нагадаємо: В ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

ППОПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відео, оновлено від 00:58Запоріжжя атакували ворожі дрони: виникла пожежа, є поранена
США припиняють співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану – FT
Ексзаступнику Кличка Прокопіву скасували нічний домашній арешт
Зеленський: Росіяни концентрують знову удари проти нашої енергетики
Енергетики порадили українцям готуватися до різних сценаріїв зі світлом восени
У Білорусі стало відомо про смерть за ґратами 36-річного політв’язня
Усі новини...
ППО
Новий рекорд дронів: Росія випустила понад 800 БпЛА і 13 ракет, ППО знешкодила 751 ціль
У Києві та низці областей по російських дронах працює ППО
ППО знешкодила 121 російський дрон, 35 – влучили
Останні новини
04:12
У Мексиці потяг зіштовхнувся з автобусом: 10 загиблих, понад 60 поранених
03:34
Трамп відреагував на загибель українки у США
02:14
фото, відео, оновлено від 00:58Запоріжжя атакували ворожі дрони: виникла пожежа, є поранена
01:54
США припиняють співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану – FT
00:50
Парламентські вибори в Норвегії: партія премʼєра має шанси утримати владу
00:26
У МАГАТЕ заявили про "серйозні ризики для безпеки" на ЗАЕС
23:54
Аудитори оцінять стан розвитку оборонних технологій в Україні
23:18
У Румунії затримали ексзаступника глави розвідки Молдови, якого завербувала Білорусь
23:10
Монстри, Україна й зрада для Палестини: як пройшов 82-й Венеційський кінофестиваль
23:07
Німеччина продовжила контроль над активами "Роснефти" до березня
Усі новини...
Реклама:
Реклама: