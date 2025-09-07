Сили ППО показали роботу під час рекордної атаки росіян
Неділя, 7 вересня 2025, 14:23
Воїни протиповітряної оборони оприлюднили відео, як збивають російські цілі у ніч на 7 вересня під час рекордної наразі російської атаки.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Відомо, що на відео - нічна бойова робота воїнів зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь".
Нагадаємо: В ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.