Росіяни атакували вдень Суми: четверо поранених, з них дві дитини
Неділя, 7 вересня 2025, 16:00
Російські окупанти вдень 7 вересня атакували Суми, поранені 4 людини.
Джерело: Сумська ОВА
Деталі: Відомо, що ворожий ударний дрон атакував центр Сум – площу Незалежності.
Першою до лікарні потрапила 60-річна жінка.
Згодом стало відомо, що був поранений 13-річний хлопчик, а у його 6-річного брата – стресова реакція після вибуху.
Також за допомогою до медиків звернувся 30-річний чоловік.
Постраждалих обстежують.