Росіяни атакували вдень Суми: четверо поранених, з них дві дитини

Російські окупанти вдень 7 вересня атакували Суми, поранені 4 людини.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Відомо, що ворожий ударний дрон атакував центр Сум – площу Незалежності.

Першою до лікарні потрапила 60-річна жінка.

Згодом стало відомо, що був поранений 13-річний хлопчик, а у його 6-річного брата – стресова реакція після вибуху.

Також за допомогою до медиків звернувся 30-річний чоловік.

Постраждалих обстежують.