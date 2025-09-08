Усі розділи
Окупанти пошкодили підприємства у Миколаєві та на Київщині

Ірина БалачукПонеділок, 8 вересня 2025, 08:32
Окупанти пошкодили підприємства у Миколаєві та на Київщині
Фото ДСНС

Уночі 8 вересня російські окупанти атакували Київську, Миколаївську та Дніпропетровську області безпілотниками – пошкодили 2 підприємства, будівлю пожежної охорони та приватний будинок.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та ДСНС в Telegram

Пряма мова Кіма: "Вночі на Миколаївщині збито/подавлено один ударний БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у м. Миколаїв пошкоджено приміщення та техніку на виробничому підприємстві. Виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає".

Деталі: У Миколаївському районі 7 вересня росіяни пошкодили складське приміщення у с. Дніпровське. Минулося без постраждалих.

Ще одна пожежана підприємстві спалахнула внаслідок атаки у Київській області. 

 
Фото ДСНС

"Вночі внаслідок атаки російських БпЛА сталося загорання на промисловому підприємстві. Пожежу ліквідовано. На місці працювали 29 рятувальників та 5 одиниць техніки. Загиблих та постраждалих немає. Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі", – повідомили в ДСНС.

На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки також вирували пожежі.

Пряма мова Лисака: "У Богданівській громаді Павлоградського району через атаку БпЛА виникла пожежа. Її ліквідували. Під ворожим ударом була Синельниківщина. Противник застосував БпЛА по Межівській та Покровській громадах. Зайнялися адмінбудівля, господарська споруда і літня кухня". 

 
Фото ДСНС

З артилерії та FPV-дронами росіяни атакували Нікопольський район. Гучно було у райцентрі, Покровській, Мирівській, Марганецькій громадах. Внаслідок обстрілу горіла суха трава, пошкоджені приватний будинок і господарська споруда.  

 
Фото ДСНС

У ДСНС додали, що у Покровській громаді Синельниківського району росіяни вдарили дроном по адміністративній будівлі місцевої пожежної охорони – там спалахнула пожежа. Загоряння оперативно загасили.

За словами Лисака, вночі над Дніпропетровщиною збили 3 російські безпілотники.

Київська областьМиколаївДніпропетровська областьпожежа
