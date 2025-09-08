Усі розділи
Росія атакувала Україну 142-ма БпЛА, 112 з них знешкодили

Анастасія ПроцПонеділок, 8 вересня 2025, 09:39
Ілюстрація: ПС
Ілюстрація: ПС

Від вечора 7 вересня російські окупанти атакували Україну 142-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 112 дронів вдалося знешкодити, але є і влучання.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно: "За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації".

Деталі: Зазначається, що загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ , а також з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – підсумували в Повітряних силах.

Повітряні сили ЗСУ
