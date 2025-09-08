У Польщі біля кордону з Білоруссю впав дрон з написами кирилицею – прокуратура  

"Невідомий літаючий об'єкт", рештки якого виявили у Польщі біля кордону з Білоруссю, виявився дроном без вибухової частини, повідомила прокуратура країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Дослівно польська прокуратура: "Безпілотник впав за 300 м від прикордонного переходу, він, ймовірно, був без вибухової частини і мав написи кирилицею".

Деталі: Нині жандармерія забезпечує охорону місця події.

