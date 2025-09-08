У Польщі біля кордону з Білоруссю впав дрон з написами кирилицею – прокуратура
Понеділок, 8 вересня 2025, 10:43
"Невідомий літаючий об'єкт", рештки якого виявили у Польщі біля кордону з Білоруссю, виявився дроном без вибухової частини, повідомила прокуратура країни.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News
Дослівно польська прокуратура: "Безпілотник впав за 300 м від прикордонного переходу, він, ймовірно, був без вибухової частини і мав написи кирилицею".
Деталі: Нині жандармерія забезпечує охорону місця події.
Передісторія:
- Вранці 8 вересня Прикордонна служба Польщі виявила залишки невідомого літаючого об'єкта в районі прикордонного переходу в Тересполі. Про інцидент проінформували відповідні служби та Окружну прокуратуру в Білій Підляській.
- 6 вересня в селі Майдан-Селець Люблінського воєводства також розбився невідомий об'єкт. Ймовірно, це був безпілотник з контрабандою, повідомляє RMF FM.
- Вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.
- Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном.