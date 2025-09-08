Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі біля кордону з Білоруссю впав дрон з написами кирилицею – прокуратура  

Іванна Костіна, Ірина БалачукПонеділок, 8 вересня 2025, 10:43
У Польщі біля кордону з Білоруссю впав дрон з написами кирилицею – прокуратура  
Російський дрон. Фото ілюстративне з Facebook речника Повітряних сил Юрія Ігната

"Невідомий літаючий об'єкт", рештки якого виявили у Польщі біля кордону з Білоруссю, виявився дроном без вибухової частини, повідомила прокуратура країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Polsat News

Дослівно польська прокуратура: "Безпілотник впав за 300 м від прикордонного переходу, він, ймовірно, був без вибухової частини і мав написи кирилицею".

Реклама:

Деталі: Нині жандармерія забезпечує охорону місця події.

Передісторія:

  • Вранці 8 вересня Прикордонна служба Польщі виявила залишки невідомого літаючого об'єкта в районі прикордонного переходу в Тересполі. Про інцидент проінформували відповідні служби та Окружну прокуратуру в Білій Підляській.
  • 6 вересня в селі Майдан-Селець Люблінського воєводства також розбився невідомий об'єкт. Ймовірно, це був безпілотник з контрабандою, повідомляє RMF FM.
  • Вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.
  • Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном. 

Польщаросійсько-українська війнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
З Ужгорода запустили перші поїзди євроколією до країн ЄС
фото Росіяни вдарили 3 ракетами по селу на Сумщині: 2 загиблих та 5 поранених
Білорусь і Росія розпочали навчання "Запад-2025", що непокоїть НАТО
Глава МЗС Польщі Сікорський приїхав до Києва
Трамп заявив, що вторгнення російських дронів в Польщу могло бути "помилкою"
Від початку доби на фронті відбулось 141 бойове зіткнення – Генштаб
Усі новини...
Польща
У Польщі на кордоні з Білоруссю впав черговий "непізнаний летючий об'єкт"
Туск після удару РФ по будівлі Кабміну: Зволікання і спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу
Поляки зняли блокування на кордоні біля ПП "Шегині"
Останні новини
12:59
боксПаркер вважає, що Усик уникає бою з ним
12:58
На Харківщині дрон РФ атакував авто: поранені троє людей
12:31
подкаст"Шахеди" в Польщі, українські "Ланцети" та Добропільський виступ – головне про війну за тиждень
12:31
У Польщі запевнили, що вчитимуться збивати дрони не на території України
12:30
Україна матиме 17,6 ГВт потужності в опалювальний сезон – Міненерго
12:22
Як Покрова стала національним святом для українців: історія та традиції
12:21
Чесько-український ударний ШІ-дрон MACE може працювати в складі рою та забезпечує зв'язок до 100 км
12:11
Американські сенатори показали законопроєкт про визнання Росії та Білорусі спонсорами тероризму
12:08
Орбан про дрони РФ в Польщі: "Загроза війни неминуча, а поляки у ній по вуха"
12:01
Вбивство українки у США: хлопець Заруцької розкритикував суддю, яка відпустила підозрюваного
Усі новини...
Реклама:
Реклама: