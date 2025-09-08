Усі розділи
Відкритий дворик Кабміну і нові правила для міністрів: УП дізналася, як Свириденко налагоджує співпрацю з фракцією

Роман Романюк, Анастасія ПроцПонеділок, 8 вересня 2025, 12:34
Відкритий дворик Кабміну і нові правила для міністрів: УП дізналася, як Свириденко налагоджує співпрацю з фракцією
фото: Telegram/ Юлія Свириденко

Прем’єрка Юлія Свириденко почала налагоджувати співпрацю з Верховною Радою через дрібні, але символічні кроки – від дозволу депутатам заїжджати у внутрішній двір Кабміну до обов’язкової присутності міністрів на засіданнях парламентських комітетів.

Джерело: стаття УП "Сьомий рік з п'яти. Як у Зеленського намагаються втримати Раду від розпаду"

Деталі: За даними УП, прем’єрка поступово скасувала низку формальних обмежень, які дратували парламентарів. Зокрема, депутатам дозволили заїжджати у внутрішній двір Кабміну на авто.

"Це така дрібничка, але для багатьох наших це стало справжньою символічною "перемогою"", – сміючись, розповідає один зі "слуг".

Ще одна зміна – обов’язкова присутність міністрів на засіданнях комітетів Ради. Якщо раніше урядовці часто ігнорували запрошення, тепер прем’єрка зобов’язала їх відвідувати парламентські слухання.

Також Свириденко домовилася, що депутати братимуть участь у регіональних поїздках уряду. 

Зазначається, що раніше мажоритарники скаржилися, що їх не лише не запрошували, а й фізично не пускали на заходи під час візитів прем’єра чи міністрів.

За оцінкою співрозмовників УП, ці та інші кроки мають продемонструвати готовність Свириденко до співпраці й поступово зблизити її з правлячою фракцією.

