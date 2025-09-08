Усі розділи
На Харківщині через вибухівку постраждали діти: вони в тяжкому стані

Тетяна ОлійникПонеділок, 8 вересня 2025, 21:38
На Харківщині через вибухівку постраждали діти: вони в тяжкому стані
фото - getty images

Двоє дітей постраждали через вибух вибухонебезпечного предмета на Харківщині в Куп’янському районі.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Сьогодні у Куп’янському районі, на території Великобурлуцької громади, неподалік села Зелений Гай стався вибух вибухонебезпечного предмета, попередньо гранати.

У результаті події постраждали двоє хлопчиків 2013 р.н. Діти отримали травми рук та голови. Стан постраждалих медики оцінюють як тяжкий".

Деталі: У ДСНС нагадують, у жодному разі не торкатися підозрілих предметів, не підіймати їх і не намагатися самостійно перемістити.

Харківська областьвибух
