На півдні і заході України дощитиме

Ірина БалачукВівторок, 9 вересня 2025, 12:34
На півдні і заході України дощитиме
Найближчими днями в Україні очікується тепла погода, на півдні, заході, у Житомирській та Вінницькій областях пройдуть дощі з грозами.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "10 вересня у південній частині, 11-12 вересня в західних, 12 вересня також місцями в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях короткочасні дощі, подекуди грози, вдень у четвер в західних областях помірні, місцями значні дощі та пориви вітру 15-20 м/с; на решті території без опадів".

Деталі: Температура вночі 10-18°, вдень 22-28°, у четвер в західних областях, у п'ятницю в Україні, крім південного сходу, зниження денної температури на 3-5°.

У Києві 10 вересня без опадів, вночі 14-16°, вдень до 24-26°, вітер східний, 5-10 м/с.

11 та 12 вересня у столиці без опадів, ночі 12-14°, вдень до +24°, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

