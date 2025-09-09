Від вебкамери з лазерною вказівкою до перекладу "мови" домашніх тварин: історія Petcube та бізнесу на улюбленцях

Витрати людства на утримання домашніх тварин зростають з року в рік в усьому світі. І Україна не стала винятком з цього тренду навіть під час великої війни. Сьогодні це багатомільярдний ринок, який не обмежується харчуванням чи ветеринарними препаратами, а вже давно перейшов у категорії аксесуарів та ґаджетів.

Як розвивається цей ринок і чи допоможуть новітні технології зрозуміти "мову" домашніх тварин? Про це ми говорили зі співзасновником компанії Petcube Андрієм Кленом. Крім цього, ми запитали у нього про історію його бізнесу, чому компанія вийшла на український ринок лише після початку великої війни та куди рухатиметься ринок догляду за улюбленцями.