Хроніки економіки

Від вебкамери з лазерною вказівкою до перекладу "мови" домашніх тварин: історія Petcube та бізнесу на улюбленцях

Ярослав Вінокуров, Анастасія Дячкіна — Вівторок, 9 вересня 2025, 18:41

Витрати людства на утримання домашніх тварин зростають з року в рік в усьому світі. І Україна не стала винятком з цього тренду навіть під час великої війни. Сьогодні це багатомільярдний ринок, який не обмежується харчуванням чи ветеринарними препаратами, а вже давно перейшов у категорії аксесуарів та ґаджетів.

Як розвивається цей ринок і чи допоможуть новітні технології зрозуміти "мову" домашніх тварин? Про це ми говорили зі співзасновником компанії Petcube Андрієм Кленом. Крім цього, ми запитали у нього про історію його бізнесу, чому компанія вийшла на український ринок лише після початку великої війни та куди рухатиметься ринок догляду за улюбленцями.

Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У цьому подкасті Економічної правди журналісти Ярослав Вінокуров та Анастасія Дячкіна спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Карти Герасімова, осінній наступ РФ та парад у Китаї – головне про війну за тиждень
5 вересня 2025, 16:53 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Удари по російських НПЗ, Степногірськ і Серебрянське лісництво, ракети ERAM – головне про війну за тиждень
29 серпня 2025, 15:10 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Сорос проти світу: історія мільярдера, якого бояться Путін і Трамп
21 серпня 2025, 15:37
Вірус, чіпи, два шприца: Як ковід зробив нас конспірологами
6 серпня 2025, 17:30 — Сашко Кульчицький
