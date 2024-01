Санкции, компенсации, международная юриспруденция: что сделано за второй год большой войны

2023 рік був не менш наповнений подіями ніж 2022: бої тривали та тривають не лише на лінії фронту, а й у кабінетах всіх ґатунків. Сотні зустрічей на різних континентах мали та мають одну мету: покарання для агресора та компенсації усім постраждалим. Наша робота 24/7 на межі людських можливостей дала свої результати.

Те, про що казали тільки пошепки у 2022, у 2023 зазвучало на повну силу. Світова спільнота одностайно погодилася з тим, що за збитки та шкоду, завдані Україні та українцям агресією росії, має нести відповідальність росія.

За результатами 2023 можна констатувати, що закордонні експерти, лідери думок, провідні спеціалісти юриспруденції пройшли колосальний шлях від сумнівів щодо можливості використання заарештованих активів росії для виплати компенсацій потерпілим від війни українцям, до зміни юридичних догматів та підтримки ідеї подолання суверенного імунітету.

Що наразі є головним (у треці компенсацій), та з чим міжнародна юридична спільнота працювала протягом 2023 – це був та є максимально швидкий запуск Міжнародного Компенсаційного механізму. Але все по порядку.

Міжнародний компенсаційний механізм

У 2023 рік Україна увійшла з безпрецедентною юридичною підтримкою Компенсаційного механізму. Більшість Генасамблеї ООН 14 листопада 2022 року сформувала легітимність усіх елементів механізму, який включає: Реєстр збитків, Комісію із призначення виплат та Компенсаційний фонд.

У комплексі це рішення, розроблене українськими експертами на основі досвіду інших країн, дозволяє сформувати справедливу систему виплат компенсацій під незалежним міжнародним наглядом і без очікування згоди країни-агресора.

Події почали розвиватися, як для складних та неповоротких юридичний процесів, дуже швидко. 17 лютого Реєстр збитків отримав свій дім у дуже символічному місті, місті справедливості, у Гаазі, Уряд Нідерландів офіційно дав згоду на пропозицію України про створення міжнародної організації.

17 травня (вже якась магічна дата для України) на Саміті Ради Європи відбулась фундаментальна подія для Міжнародного компенсаційного механізму: було підписано договір про Реєстр збитків. Наразі до договору про Міжнародний реєстр збитків приєдналися вже 43 країни та Євросоюз. Серед нещодавніх нових підписантів – Швейцарія. У планах української команди залучити до Реєстру якомога більше з 94 країн, які проголосували за Компенсаційний механізм в ООН.

Вже на Першій Конференції країн-учасниць Реєстру, яка відбулась 27 червня (теж загадкова сімка), призначили Виконавчого директора Реєстру Маркіяна Ключковського, а також були затверджені попередні витрати на існування Реєстру, адміністративні питання щодо приміщення та був оголошений прийом кандидатів до членів Ради Реєстру. Саме на Третій Конференції, що відбулась у середині листопада, було обрано членів Ради Реєстру збитків (за Статутом Реєстру має бути 7, включно один кандидат від України).

Чекаємо найближчим часом затвердження правил і процедур роботи міжнародного Реєстру збитків, категорій збитків.

Нещодавно Уряд України за поданням Міністерства юстиції запропонував вже готові категорії збитків, які Міжнародний Реєстр може взяти за основу під час розробки своїх категорій. В другому кварталі 2024 очікуємо на глобальний старт роботи Реєстру.

Поки що найскладнішим питанням залишається наповнення Фонду механізму для компенсацій. Основою для виплат компенсацій мають стати заарештовані активи країни-агресора та підсанкційних осіб. На даний момент у різних країнах світу таких коштів близько $300 млрд (заморожені активи центробанку рф). Однак конфіскація та передача цих активів Україні потребує політичної волі від багатьох країн світу. І нам вкрай необхідне сильне керівництво США у G7 та інших організаціях, щоб змусити путіна заплатити за порушення міжнародного права.

Тим не менш, є позитивна динаміка у внутрішній політиці провідних держав. І тут значно просунулися США та Канада. Україні дуже необхідно, щоб Конгрес США ухвалив Закон про REPO для українців (H.R. 4175) та (S 2003); а Канада – Законопроєкт про внесення поправки до SEMA. За прикладом провідних країн світу підуть й інші.

Також додає оптимізму заява президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про передачу Україні прибутків від управління замороженими російськими коштами, а це може становити щонайменше €3 млрд в рік.

Досі партнери відкладали конфіскацію через низку юридичних, політичних і економічних причин. Проте завдяки потужній адвокації українців їх спростовано.

Юридично: конфіскація легітимна, адже це – виправданий контрзахід у відповідь на російську агресію, та захід колективної самооборони. Політично: третім країнам немає причин боятися за свої активи на Заході.

Російська агресія унікальна – від порушення Статуту ООН, Будапештського меморандуму, міжнародного права до грубих воєнних злочинів сьогодні.

Економічно: на сьогодні немає реальної альтернативи західним резервним валютам (Долар США – 59%, Євро - 20%, Японська єна та Британський фунт - по 5%, Китайський юань - 2%, інші – 9%).

Отже, летимо з третьою космічною швидкістю, аби притягнути агресора до відповідальності і дати постраждалим механізм для отримання компенсацій.

Санкційна політика

1 вересня 2022 року Вищий антикорупційний суд прийняв перше рішення про конфіскацію майна підсанкційного російського громадянина в Україні. В дохід держави стягнуто активи олігарха Євтушенкова, до якого указом Президента України застосовано санкції. До цього рішення ВАКС та потім протягом року Мінюст, команда підрозділу провели титанічну роботу:

37 позовів до ВАКС про стягнення активів у дохід держави;

31 рішення набрало законної сили, решта в Апеляції або на стадії набуття законної сили;

на розгляді ВАКС (щодо осіб із значними активами): позов до Бабакова та групи ВС Енерджі, Худайнатова, позов до АТ "ГРУПА ГМС", Цой, Лук’яненко, Леонтьєва, Кальонова, Семенчева, Черевка з обʼєктами, зокрема, в енергетичній, промисловій, готельній галузях, позов до ТОВ "Роял Пей" про стягнення коштів на суму понад 1,8 млрд. грн..);

658 – кількість підсанкційних осіб з активами в Україні, з підставами для санкції стягнення – 119. Сорок три з них – із значними активами;

США вже готують до передачі Україні $ 5,4 млн, що конфісковані у російського олігарха Малофєєва через ухилення від санкцій.

А ще кілька десятків компаній, в тому числі стратегічного значення для економіки країни, сотні обʼєктів нерухомого та тисячі обʼєктів рухомого майна на мільярди гривень, та грошових коштів у сумі 130 млн грн. Всі ці рішення передаються міжнародним партнерам для відзеркалення цих санкцій у їхніх юрисдикціях.

Не буду розповідати наскільки це кропітка та складна робота. Адже треба знайти доказову базу, довести у судах правомірність, отримати остаточне рішення.

Формула миру "Відновлення справедливості"

17 серпня 2023 року разом з Генпрокурором України очолили Робочу групу "Відновлення справедливості". Мова йде про розробку та впровадження комплексу дій щодо імплементації пункту 7 Формули миру Президента Зеленського.

Наші цілі:

компенсації всім постраждалим;

національне та міжнародне правосуддя (розслідування та притягнення до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин геноциду, та найголовніше покарання за злочин агресії);

жорстка санкційна політика.

Наша робота обумовлює тісну співпрацю з країнами-партнерами. Ми вже мали можливість презентувати головний план дій 29 вересня у Києві, під час зустрічі послів, керівників іноземних представництв та місій, акредитованих в Україні, на роковини подій у Бабиному Яру.

У жовтні презентувала план дій нашим партнерам на Міністерському side event з відповідальності "Upholding the principles of the UN Charter: Restoration of Justice for Ukraine" на тижні 78-ої Генасамблеї ООН.

Європейський суд з прав людини

25 січня 2023 року ЄСПЛ визнав юрисдикцію рф над територіями на Донбасі, які перебувають під контролем так званих "ДНР" і "ЛНР" з 11 травня 2014 року, і визнав прийнятними звинувачення відносно порушення прав людини щодо збиття рейсу MH17. Скарги родичів жертв також були визнані прийнятними.

Цьому рішенню передувало набуття прийнятності об’єднаної міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти росії", яка також стосується ролі росії у збитті рейсу MH17. Зараз Суд продовжує розгляд справи "Україна та Нідерланди проти росії".

У завершальній стадії перебуває підготовка до слухання по суті найбільшого міждержавного позову "Україна vs Росія", який Україна подала у червні 2022. Слухання очікуються навесні 2024 року.

Наприкінці 2023, у грудні, відбулось засідання ЄСПЛ, де наша команда представляла позицію Уряду України у міждержавній справі "Україна проти Росії" щодо Криму за №№ 20958/14 та 38334/18. Ця міждержавна справа є дуже важливою та комплексною, зрештою як і всі міждержавні справи України проти рф у ЄСПЛ. Саме з порушень, на які скаржиться Україна в рамках цієї справи, і розпочалася відкрита агресія росії та окупація українського Криму.

Рішення ЄСПЛ дає Україні потужну зброю для використання на міжнародній арені, воно може бути використане для додаткового тиску на росію, запровадження нових санкцій різного рівня, а також доведення відповідальності рф щодо порушень прав людини на тимчасово окупованій території українського Криму. І, як наслідок, відшкодування в межах міждержавної заяви, численних індивідуальних заяв, а також міжнародних арбітражів.

Загалом, всі рішення ЄСПЛ мають вирішальне значення для поточних розслідувань злочинів, скоєних рф під час російської повномасштабної агресії. Вони також важливі для інших проваджень, особливо тих, які розглядаються в міжнародних судах після 24 лютого 2022 року, від моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

Міжнародна юриспруденція:

15 березня Верховний суд Великої Британії ухвалив рішення щодо справи про єврооблігації на суму 3 млрд доларів, які були випущені Україною в грудні 2013 року. "Справа бондів/боргу Януковича" є однією з тих, де Україна в особі МФУ захищає свої інтереси проти рф.



Країна-агресор намагалась економічно задавити Україну цією справою, але суд не підтримав її позицію. Судді вирішили, що позивач не має право отримати рішення про стягнення з України $ 3 млрд та процентів за спрощеною процедурою. Натомість Україні дозволено доводити перед судом першої інстанції (Високий Суд Правосуддя Англії та Уельсу) наявність примусу з боку рф. Також суд вирішив, що захист України щодо наявності правоздатності і компетенції на випуск облігацій, а також щодо контрзаходів не може бути заявлений відповідачем.

17 березня сталася безпрецедентна подія: судді МКС видали ордер на арешт президента росії путіна та уповноваженої при президенті росії з прав дитини марії львової-бєлової. Це рішення стало історичним для України та всієї системи міжнародного права. Світ підтвердив, що російський режим є злочинним, а його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності.

На початку липня, в Гаазі, у координації з Офісом Генерального прокурора України, розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). Це перший крок до Міжнародного трибуналу над керівництвом рф.

У вересні Міжнародний суд ООН поновив слухання у позові України проти росії щодо конвенції про геноцид. У позові колеги з МЗС вимагають притягнути рф до відповідальності за спотворення поняття "геноцид". Очікується рішення щодо юрисдикції справи.

Великим досягненням є повернення в Україну "Скіфського золота". Це безпрецедентна подія, велика перемога України на дипломатичному, юридичному, судовому та культурному полях. Переможну крапку у справі "Скіфського золота" поставив Верховний Суд Нідерландів, задовольнивши у повному обсязі позовні вимоги України.

Наприкінці року отримали гарні новини з Британії. Високий суд юстиції Англії та Уельсу визнав рішення Гаазького арбітражу щодо компенсації "Нафтогазу" $ 5 млрд за захоплені росією активи в Криму.

А також безперервна адвокація основних ініціатив країни у міжнародній юриспруденції на полях безлічі конференцій, форумів, самітів. А це десятки відряджень до країн Європи, США, Канади з сотнями зустрічей на високому рівні.

Всі наші досягнення, маленькі та великі перемоги – результат тяжкої праці. І більшість із них завдяки безперервній, злагодженій роботі 24/7 Міністерства юстиції України. Так, ми озвучуємо результати, але мало хто знає з чого той результат складається, як складно, іноді попри все можливе й неможливе, ми до нього йдемо. Але, ніхто не замислюється, бо всі працюють з великою мотивацією, на перемогу. Й впевнено дивимося в наступний 2024, бо нам своє робити: ворога перемогти, покарати, відновити справедливість та отримати компенсації.

Ірина Мудра

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.