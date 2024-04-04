Как кандидаты на должность судьи КСУ проходили оценивание моральных качеств

Трохи більше тижня тому, 23 березня, Дорадча група експертів (ДГЕ) завершила оцінювання на відповідність критерію високих моральних якостей кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України (КСУ).

Варто нагадати, що на початку конкурсу, в листопаді минулого року, 37 осіб претендували на 5 вакантних посад судді КСУ.

З усіх цих 37 претендентів до етапу оцінки рівня компетентності у сфері права дійшли лише 8 осіб.

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Загалом 12 кандидатів припинили свою участь за власним бажанням: 8 – ще до початку публічних співбесід з ними і 4 кандидати завершили участь вже під час та після співбесід.

Ще 17 кандидатів ДГЕ визнала такими, що не відповідають критерію високих моральних якостей.

Таким чином, ще до етапу оцінювання компетентності, крізь оціночне "сито" Дорадчої групи експертів не пройшло 29 з 37 осіб, яких Верховна Рада України та Рада суддів України допустили до участі в конкурсі.

Виходить, що понад 75% претендентів виявилися не готовими до викликів першого прозорого та досить детального конкурсного оцінювання Дорадчою групою експертів кандидатів на посаду судді КСУ.

Цей шлях важкий, але він вартий щоб пройти його увесь.

Шлях кандидата на посаду судді КСУ

12 листопада 2023 року розпочала свою роботу Дорадча група експертів, яка стала одним із ключових та необхідних елементів оновленої конкурсної процедури з відбору суддів Конституційного Суду України.

За законом, завданням Дорадчої групи експертів є сприяти Верховній Раді України, Президентові України та зʼїзду суддів України в оцінюванні моральних якостей і рівня компетентності кандидатів на посаду судді КСУ.

Якщо дуже коротко, то у підсумку ДГЕ має передати субʼєктам призначення доброчесних та професійних кандидатів.

Загалом оцінювання кандидатів в рамках ДГЕ побудовано наступним чином.

У процесі оцінювання ДГЕ обґрунтовано встановлює та підтверджує відповідність чи невідповідність кожного кандидата 1) критерію високих моральних якостей та 2) критерію визнаного рівня компетентності у сфері права.

Для цього Дорадча група збирає та аналізує матеріали щодо кандидатів, а також проводить публічні співбесіди з ними і письмове оцінювання рівня компетентності в сфері права.

На кожному з цих двох етапів оцінювання кандидати отримують від ДГЕ оцінку "відповідає" або "не відповідає".

Кандидати, які отримують оцінку "не відповідає" вважаються такими, що не пройшли відповідний етап та припиняють участь в конкурсі.

У підсумку, рейтингові списки кандидатів, які отримали від ДГЕ оцінку "відповідає" на обох етапах, подаються відповідно Президенту, Парламенту та з’їзду суддів України для призначення когось із них суддею Конституційного Суду України.

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На момент завершення оцінювання моральних якостей кандидатів та оголошення результатів, 25 претендентів на посаду судді КСУ продовжували брати участь в конкурсі на 5 вакантних посад і відповідно всі вони були оцінені Дорадчою групою експертів.

Отже, оцінку ДГЕ "відповідає" критерію високих моральних якостей отримали 8 кандидатів на посаду судді Конституційного Суду.

Три кандидати, які допущені до конкурсу Радою суддів України за квотою зʼїзду суддів України – судді Верховного Суду Алла Олійник та Олександра Яновська, а також працівниця Секретаріату Конституційного Суду України Наталія Денисенко (допущена також і за квотою Парламенту України).

Шість кандидатів, які допущені до конкурсу Верховною Радою України – професор конституційного права та проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Сергій Різник, прокурор Офісу Генеральної прокуратури Тарас Цимбалістий, працівник Програми підтримки Організації з безпеки та співробітництва в Європі для України Олександр Водянніков, професор конституційного права та проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Барабаш, детектив Національного Антикорупційного Бюро Роман Яроменок та вищезгадана Наталія Денисенко (допущена також і за квотою Ради суддів України).

Тепер, відповідно до Методології ДГЕ, у Дорадчої групи експертів є 15 днів на виготовлення повного тексту вмотивованих рішень щодо кандидатів. Повні тексти вмотивованих рішень будуть опубліковані на сайті КСУ.

Разом з тим, відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України", щодо кандидатів, які отримали оцінку "не відповідає", оприлюднються лише резолютивні частини відповідних рішень. Повні тексти рішень щодо таких кандидатів можуть бути оприлюднені лише за їхнім запитом.

Однак, є одна деталь, яку ми не описали і яку варто памʼятати протягом проведення всього конкурсного відбору на посаду судді КСУ, від подачі документів до голосування за призначення кандидата, а саме про законодавчу вимогу щодо мінімально допустимого конкурсу на посаду.

Розберемо детальніше що це означає.

Одна вакансія – два кандидати

В профільному законі "Про Конституційний Суд України" є норма, яка чітко вказує, що якщо на будь-якому етапі конкурсу за результатами оцінювання, кількість кандидатів становить менше ніж дві особи на кожну вакантну посаду судді КСУ, то суб’єкти призначення невідкладно оголошують новий конкурсний відбір на відповідну вакантну посаду. Це має відбутися невідкладно, але не пізніше двадцяти днів, після того, як стало відомо про такі обставини.

Розберемо це на реальному прикладі результатів оцінювання моральних якостей кандидатів.

Отже, на цьому етапі оцінку "відповідає" отримали три кандидати, допущені до конкурсу за квотою зʼїзду суддів України, тоді як вакантних посад судді Конституційного Суду України за квотою зʼїзду суддів України – 2.

Тобто, станом на 23 березня, відсутня мінімальна кількість кандидатів для продовження конкурсу на одну із двох вакансій.

Отже, з огляду на те, що на одну із двох вакансій за квотою зʼїзду суддів України кількість кандидатів, які відповідають критерію високих моральних якостей, становить менше ніж дві особи на одну вакантну посаду судді КСУ, то зʼїзд суддів України повинен оголосити новий конкурс на одну із двох вакантних посад, як того вимагає Закон України "Про Конституційний Суду України".

Таким чином, є юридичні підстави вважати, що конкурс на одну з двох вакантних посад судді КСУ за квотою зʼїзду суддів України припинився у зв'язку з недостатньою кількістю кандидатів для продовження конкурсного відбору на цю вакантну посаду.

Дорадча група експертів поінформує про це Раду суддів України, щоб вона могла невідкладно вжити заходів для оголошення конкурсу на вакантну посаду, щодо яких конкурс не відбувся через відсутність мінімально необхідної кількості кандидатів.

Оперативність всіх задіяних субʼєктів конкурсних процедур з відбору суддів КСУ надзвичайно важлива, адже від цього також залежить процес заповнення вакантних посад суддів та забезпечення ефективного функціонування однієї з ключових державних інституцій – Конституційного Суду України.

Оцінка – не вирок

Конкурсне оцінювання Дорадчою групою експертів досить безкомпромісне та супроводжується безпрецедентною прозорістю, якщо порівнювати з попередніми процедурами відбору суддів КСУ.

З огляду на важливість цієї реформи – вимоги жорсткі, зокрема й щодо доброчесності та законності джерел походження майна.

Такі ж високі вимоги і щодо оцінки компетентності кандидатів – завдання з конституційної проблематики важкі і виконувати їх кандидати також будуть в прямому ефірі під пильною увагою ДГЕ та громадськості.

Така вимогливість продиктована тим, що на кону посади, від яких, без перебільшення, залежать доля та репутація України, яка бореться за своє виживання у війні з росією. Адже відкритий, прозорий та чесний конкурс є гарантією потраплянні до КСУ справді незалежних та професійних суддів та одним із необхідних кроків на шляху європейської інтеграції України.

Тож ДГЕ розуміє, що такий серйозний конкурс став справжнім викликом для абсолютно всіх кандидатів і далеко не всі з них зуміли впоратися з ним. Очевидно, що це сталося з різних причин – обʼєктивних та субʼєктивних. Хтось з кандидатів просто не зумів розвіяти сумніви, а деякі сумніви розвіяти фактично неможливо.

У будь-якому разі висновок ДГЕ "не відповідає" не є вироком чи тавром, а законодавство та конкурсні процедури дозволяють кандидатам спробувати свої сили ще раз.

З огляду на результати етапу оцінювання моральних якостей кандидатів в конкурсі за квотою зʼїзду суддів України, незабаром очікується оголошення конкуру на ще одну вакантну посаду судді КСУ.

Разом з тим, ДГЕ звертається до українських професійних правників – подавайте документи для участі в конкурсах на посаду судді КСУ, будьте чесними та відкритими перед суспільством і можливо наступним суддею Конституційного Суду України станете сами ви.

І насамкінець, звертаємося до громадськості, слідкуйте за діяльністю Дорадчої групи експертів, адже успішна реформа потребує вашої уваги та участі!

Дорадча група експертів

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