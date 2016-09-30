Зміни до Конституції, що запускають судову реформу. Як це працюватиме? ІНФОГРАФІКА

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Юлія Кириченко, керівник проектів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ, експерт РПР
П'ятниця, 30 вересня 2016, 13:35

2 червня 2016 року Верховна Рада ухвалила зміни до Конституції в частині правосуддя.

Якщо зміни до Конституції будуть деталізовані у відповідних законах, це дасть шанс на проведення повномасштабної судової реформи в інтересах суспільства. Того ж дня 2 червня Рада вже зробила перший крок на цьому шляху, прийнявши нову редакцію закону про судоустрій та статус суддів, який має імплементувати конституційні зміни.

30 вересня зміни до Конституції набули чинності.

Відповідно, подальшими першочерговими кроками для парламенту повинні стати ухвалення закону "Про Вищу раду правосуддя", яка замінить сьогоднішню Вищу раду юстиції, та нової редакції закону "Про Конституційний Суд".

Центр політико-правових реформ підготував серію інфографік про те, що саме і у який спосіб має змінитися у судовій системі.

"Суспільство хоче нових судів"

Судова реформа неможлива без оновлення суддівського корпусу.

Зміни до Конституції дають можливість стати суддями Вищих судів правникам з-поза судової системи – юристам, які готові встановлювати справедливість, а не заробляти на правосудді. Як це зробити, дивіться в інфографіці.

 

"Як змінюється порядок призначення суддів?"

З 30 вересня у зв'язку з набранням чинності конституційними зміни в частині правосуддя змінюється порядок призначення суддів. Ця зміна спрацює на користь українського суспільства, якщо нам вдасться сформувати незалежну авторитетну Вищу раду правосуддя та зробити справедливим попередній добір суддів.

 

"Як зміни торкнуться прокуратури?"

Конституційні зміни, які набирають чинності 30 вересня дають шанс нарешті позбутися радянського статусу прокуратури. Як змінюється конституційне регулювання статусу прокуратури, дивіться інфографіку.

 

"Вища рада правосуддя"

З 30 вересня Вища рада юстиції відповідно до конституційних змін повністю змінює свій статус: кількість членів, порядок формування та повноваження. Без формування нової Вищої ради правосуддя складно уявити успішну судову реформу.

Парламенте, де нова редакція закону "Про Вищу раду правосуддя"? Без неї Вища рада правосуддя не запрацює. Не блокуйте судову реформу!

 

"Звільнення суддів"

Останні роки суспільство бачило багато випадків залишення на посаді суддів, щодо яких є підозри в його доброчесності. Але ми постали перед проблемою складності їх звільнення з посади та відповідно оновлення судового корпусу.

З 30 вересня, згідно з конституційними змінами, змінюються підстави звільнення суддів. Зокрема, якщо суддя порушить обов'язок підтвердити законність джерел походження свого майна, його можна буде звільнити. Детальніше дивіться інфографіку.

 

"Зміна повноважень КСУ"

Відповідно до конституційних змін у громадян та юридичних осіб з'являється нове ПРАВО – оскаржувати неконституційність законів України.

Єдине, парламент "забув" ухвалити нову редакцію закону "Про Конституційний Суд України", чим унеможливлюється реалізація нашого конституційного права.

Чекаємо на нову редакцію.

 

"Зміна порядку призначення та звільнення суддів КСУ"

Конституційний Суд став залежним від політичних суб'єктом, не в останню чергу завдяки порядку призначення та звільнення суддів КСУ.

Так, фактично без будь-якої мотивації політичні суб'єкти могли звільнити суддю за формулюванням "порушення присяги". Так само на власний розсуд без будь-якого попереднього добору парламент, президент, З'їзд суддів – могли призначати по шість суддів КСУ.

Це призвело до залежного та низькопрофесійного складу Конституційного суду, який було використано, наприклад, для узурпації влади режимом Януковича.

Відсьогодні порядок призначення та звільнення суддів КСУ змінюється. Нам вдасться стати на шлях побудови незалежного авторитетного КСУ, якщо ми зможемо забезпечити справедливий порядок попереднього добору суддів та тим самим обмежимо політичних суб'єктів.

Детальніше про зміну порядку призначення та звільнення суддів КСУ дивіться інфографіку.

 

Юлія Кириченко, керівник проектів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ, експерт РПР, спеціально для УП

Теми: Конституція суд
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