Головні тексти року, який минає

Рік, що минає, став для редакції "Української правди" роком відкриттів, випробувань та втрат. Весь цей час ми намагалися чесно та професійно розповідати нашим читачам про те, що відбувається в нашій країні. Робитимемо це краще вже у 2017-му. Ми вітаємо всіх своїх читачів із новорічними святами та пропонуємо разом згадати найголовніші тексти 2016 року.

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Операція "Легалізація". Як Медведчук і Ко "впарюють" вугілля Україні

Матвій Нікітін, Роман Кириченко

Розслідування "Української правди" виявило, що замість африканського українські ТЕС, ймовірно, отримують наше ж вугілля з шахт, які знаходяться на неконтрольованій території. Більше того – за його поставками стоять люди, наближені до Віктора Медведчука, який бере участь у переговорах між Росією та Україної з урегулювання конфлікту на Донбасі.

Рукописи не горять. Чорна бухгалтерія Партії регіонів: прізвища, дати, суми

Сергій Лещенко, Антон Марчук, Севгіль Мусаєва-Боровик

Десятки мільйонів доларів витрачені на політику. Документи, які публікує "Українська правда", розкривають таємницю кланово-олігархічної системи, побудованої в Україні в останні 20 років.

Легенда про море. Один день на кордоні з Кримом

Cвітлана Крюкова, Севгіль Мусаєва-Боровик

Нам стало цікаво, чим живе Громадянська блокада Криму і до чого готуються її активісти, тому ми вирішили провести один день у кримськотатарському таборі. Севгіль, кримська татарка за походженням, виступає у тексті провідником для своєї напарниці Світлани у світ кримських татар – далекий і невідомий для корінної киянки.

Орбіти Петра Порошенка. Групи впливу в президентському оточенні

Марія Жартовська, Роман Кравець

Людей, яким Порошенко довіряє і прислухається, можна перерахувати по пальцях. Умовно команду управлінців Порошенка можна розділити на дві групи. Одна група виступає за збереження ефективної влади, а інша — за більш радикальні дії. За сильну владу. Якщо хочете, можна провести аналогію з яструбами і голубами, які є в оточенні Володимира Путіна, — міркує один з близьких соратників Порошенко.

"Українська правда" розповідає про цих людей і про те, як вони впливають на Порошенка, а значить і на його політику управління державою.

Світлана Алексієвич: Будь-яка війна – все одно вбивство

Павєл Шеремет

Не часто в Україну приїжджає нобелівський лауреат, тим більше з українськими коренями. Відверта та прониклива розмова Павла Шеремета із письменницею Світланою Алексієвич.

Короткий політичний словник часів Незалежності

Роман Романюк

За 25 років суверенного життя у нашій країні змінилося так багато всього, що маса речей, деталей, подій та імен просто не вміщуються в оперативній пам'яті і ризикують бути забутими. А країна, яка подарувала світу слова "Майдан" і "Ґринджоли", не може собі цього дозволити.

"Українська правда" вирішила виправити цю несправедливість та створила для своїх читачів короткий словник, у якому описано більшість найважливіших явищ політичного життя за останню чверть століття.

Як змусити баранів працювати. Репортаж з ферми

Матвій Нікітін

"Українська правда" побувала у дрогобицького фермера Дмитра Огнєва, якому вдалося побудувати бізнес на тваринництві, і знайшла відповідь на головне для розвитку економіки питання: а що, так теж можна було?

Аеропорт. Невідомі подробиці найтрагічнішої спецоперації АТО

Оксана Коваленко

Оборона ДАП тривалістю 242 дні залишається однією з найтрагічніших та найгероїчніших подій АТО. Проте і через рік до останніх днів аеропорту залишається багато запитань."Українська правда" спробувала розповісти чесну історію останніх місяців захисту аеропорту, поспілкувавшись з учасниками тих подій та начальником Генштабу Віктором Муженком.

Як звучить Україна: 700 гуртів та виконавців

Олександра Гайворонська

Перш ніж наводити лад у музичній галузі, її слід ретельно дослідити. Жоден хороший лікар не виписуватиме пігулки пацієнтові, якого не бачив у вічі. То чи варто міністрам і депутатам "лікувати" тих, про кого нічого не знають?З думками про це "Українська правда" зібрала список із 700 гуртів та виконавців, які представляють усі області України та Крим. Ми намагалися проаналізувати, який продукт вони пропонують, і дати змогу читачам оцінити його якість.

Любомир Гузар. Людина з янголом на плечі

Галина Титиш, Павєл Шеремет

Він не кричить і не наказує. Але веде за собою тисячі людей дорогою любові й поваги до іншого. Проповідує любов навіть тоді, коли здається, що єдина зброя – злість і агресія. Чесна історія життя Любомира Гузара.

Чарівна пігулка. Як Оля Кудиненко змінює дитячу онкологію

Галина Титиш, Катерина Сергацкова

"Допомагати легко", – стверджує засновниця благодійного фонду "Таблеточки" Ольга Кудіненко. Після прочитання її історії сумнівів не залишається.

Міністр-втікач Ставицький: Мені пропонували заплатити кілька мільйонів доларів за вирішення всіх питань

Світлана Крюкова, Севгіль Мусаєва-Боровик

Колишній міністр уряду Азарова у Тель-Авіві відповідає на риторичне запитання "Чи змінюються люди".

Кожен день – як останній. Правила життя Павла Шеремета

Українська правда

20 липня у центрі Києва був жорстоко вбитий один із керівників "Української правди" Павло Шеремет. Він був вчителем і другом для кожного члена нашої редакції. Ці правила життя ми перечитуємо постійно, щоб не забувати й яким має бути справжній журналіст.

Без жодного шансу. Афанасьєв і Солошенко про те, як ФСБ ламає людей у полоні

Оксана Коваленко, Галина Титиш

Звільнені 14 червня політв'язні Геннадій Афанасьєв та Юрій Солошенко зустрічають кореспондентів "Української правди" у лікарні, куди їх доправили одразу після прильоту в Україну. Навіть рідні змогли побачитись з ними не в аеропорту, перша зустріч відбулася у лікарняних палатах.Вони погодилися спілкуватися з нами вдвох – бо після пережитого відчувають себе майже сім'єю, хоча й не були в одній камері у російській в'язниці.

Валерія Гонтарєва: Я не проти, якщо пан Ахметов сьогодні прийде і захоче купити банк

Севгіль Мусаєва-Боровик, Павєл Шеремет

Біля приймальні голови Нацбанку ми несподівано зіткнулися з веселим і помітно схудлим олігархом Ігорем Коломойським, якого супроводжує голова правління найбільшого в країні "Приватбанку" Олександр Дубілет.

Коломойський побачивши нашу компанію посміхається. Керівник Нацбанку вітається, але не приховує свого подиву. Для неї ця зустріч така ж несподівана, як і для нас.

Як місто Комсомольськ об’єдналося проти села Горішні Плавні

Мар’яна П’єцух

Чому мешканцям Комсомольська не сподобалася назва Горишні Плавні, яку погодила Верховна Рада? "Українська правда" шукала відповіді на це запитання на вулицях міста.

Говорить і показує Шустер

Світлана Крюкова, Севгіль Мусаєва-Боровик

Журналісти рідко беруть інтерв'ю у журналістів. І, по-чесному, не люблять цього робити. Коли ж таке трапляється, значить, сталося щось дійсно важливе: дуже хороше або дуже погане.

Заплати Ахметову і друзям президента, або Формула з доходом на 24 мільярди

Севгіль Мусаєва-Боровик

Формула розрахунку ціни на вугілля " Роттердам +" стала однією із найбільш скандальних схем року, що минає. "Українська правда" першою розповіла про те, що нова методика, розроблена НКРЕ, допоможе оточенню президента і Рінату Ахметову заробити близько мільярда доларів.

Один день з Юрієм Луценком. Як працює і з ким зустрічається генпрокурор

Марія Жартовська

Генпрокурор швидко крокує до чорної Toyota Camry. На годиннику 8.45 ранку. Увечері Луценко – інша людина. Втомлена, віснажена... Юрій Луценко – перший герой нового проекту УП "Один день з".