Цей божевільний, божевільний, божевільний світ

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Михайло Дубинянський
Субота, 14 січня 2017, 09:50
У глобальному світі не вдасться зіграти в Мюнхгаузена, що витягає себе за волосся з болота. Все більша залученість України в світові процеси вимагає від нас не безнадійних спроб замкнутися в собі, а протилежної стратегії.
К.Маркарян

Только начавшись, новый 2017 год уже успел вдохновить любителей апокалиптических прогнозов. О погружении мира в хаос, упадке Запада и грядущих ужасах не рассуждает только ленивый. Распоясавшийся Путин и победивший Трамп, свершившийся Brexit и маячащая на горизонте Ле Пен, руины Алеппо и громкие террористические акты – все происходящее укрепляет во мнении, что мы переживаем один из худших периодов в мировой истории.

Но действительно ли последние события свидетельствуют о закате цивилизации и приближении глобальной катастрофы? Вряд ли. Скорее они свидетельствуют о том, как быстро люди забывают негатив и привыкают к позитиву, как легко позитив становится нормой, и насколько все это относительно.

Чтобы адекватно оценить нынешний уровень нестабильности, ни к чему сравнивать 2017-й год с 1917-м или всуе поминать Вторую мировую. Достаточно сравнить сегодняшнюю ситуацию с 1970-ми – временем, которое по старой советской привычке ассоциируется у многих со стабилизацией и ослаблением международной напряженности.

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На самом деле семидесятые – это гремучий коктейль из кризисов и кровавых конфликтов. Это доллар, потерявший золотое обеспечение, и баррель нефти, за год взлетевший в цене вчетверо. Это бесславный уход США из Индокитая, отчаяние и паника в преданном Сайгоне, чудовищный геноцид в Камбодже. Это бесконечные гибридные войны в разных уголках планеты, от Ближнего Востока до Анголы и Мозамбика. Это отставка американского президента, турецкое вторжение на Кипр и невообразимый по нынешним меркам разгул терроризма в Европе.

Сейчас нас повергает в шок грузовик, таранящий толпу в Ницце или Берлине. Но в 1970-х террористы могли устроить кровавую бойню прямо на Олимпийских играх в Мюнхене.

Захватить штаб-квартиру ОПЕК в Вене. Ворваться в римский аэропорт с автоматами и гранатами, уничтожив один лайнер и угнав другой. Похитить итальянского премьер-министра, почти два месяца держать его в заточении, а затем убить и оставить изрешеченное пулями тело в багажнике автомашины в центре столицы…

Если перенести тогдашние реалии в сегодняшний день, они показались бы нам Армагеддоном, полным банкротством и крушением западной цивилизации. Тем не менее Запад успешно пережил 70-е, а затем пришел к поистине идиллическому миропорядку.

Достигнутый порядок стал восприниматься как норма, и с ним свыклись настолько, что теперь даже тусклые отголоски прошлого вызывают замешательство. Пускай путинской России далеко до СССР, а современным фанатикам – до террористов сорокалетней давности, но расслабившееся мировое сообщество оказалось не готово к такому повороту событий.

В историческом масштабе триумф либерального однополярного мира, этот фукуямовский "конец истории", оказался непродолжительным – намного меньше, чем средняя человеческая жизнь. Причем большинство украинцев смогли воспользоваться плодами мировой стабильности лишь с начала 2000-х и застали только обрывок золотого века.

Но и этого хватило, чтобы комфортные нулевые стали эталоном нормальной жизни, а происходящее после 2014 года казалось временным безумием, вопиющим отклонением от нормы. Столкнувшись с агрессией соседа, мы убеждали себя, что цивилизованный мир по-прежнему незыблем – а, значит, кремлевское буйство не продлится долго, возмутитель спокойствия вскоре будет обезврежен, и все вернется на круги своя.

Однако 2017 год рискует стать водоразделом, окончательным прощанием с прежней действительностью.

Скорее всего, Украине придется привыкнуть к мысли, что непредсказуемый мир президента Трампа, европейских популистов, российских гибридных ударов – это и есть новая норма. Норма, с которой предстоит прожить годы, не надеясь на скорую стабилизацию.

Это не апокалипсис, не крушение цивилизации, не сакраментальное "все пропало", а лишь очередной исторический виток, и к нему можно и нужно адаптироваться.

Рецепты выживания в новой реальности уже озвучиваются украинскими пророками, и самый популярный из них – рассчитывать только на себя. Не искать поддержки извне, не обращать внимания на прогнивший Запад, а стать самыми сильными и независимыми!

Звучит красиво, но, увы, утопично. В глобальном мире не удастся сыграть в Мюнхгаузена, вытаскивающего себя за волосы из болота. По мере того, как вокруг нарастают кризисные явления, зависимость от внешних факторов будет только увеличиваться, и вовлеченность Украины в мировые процессы будет ощущаться все отчетливее. Это требует от нас не безнадежных попыток замкнуться в себе, а противоположной стратегии.

Если Украина недостаточно сильна, чтобы создавать обстоятельства, – значит, мы должны быть достаточно умны, чтобы использовать обстоятельства, создаваемые не нами. Если ситуация в целом неблагоприятна для нас – значит, придется искать и находить в ней благоприятные частности.

Несколько лет назад мы могли слабо разбираться в американской политической системе, не следить за выборами в странах Евросоюза, не интересоваться событиями на Ближнем Востоке. Теперь это стало для Украины непозволительной роскошью.

Чем безумнее выглядит окружающий мир, тем лучше нужно чувствовать мировую конъюнктуру, и тем активнее ей пользоваться – не пропуская абсолютно ничего.

В 2000-х украинцы распорядились идеальными внешними обстоятельствами на редкость бездарно. Можно без конца перечислять все упущенные нами шансы – от полноценной экономической модернизации до своевременного вступления в НАТО.

Мы использовали лишь мизерную часть возможностей, открывавшихся перед Украиной. Но на фоне мировой стабильности даже этой мизерной части было достаточно, чтобы как-то сводить концы с концами и получать необходимую международную поддержку.

В течение долгого времени наша страна напоминала неумелого старателя, не способного промывать золотой песок и довольствовавшегося попадавшимися на глаза самородками. А теперь самородки закончились¸ и работать с прежним уровнем эффективности уже не получится.

Привычный мир, казавшийся незыблемым, уходит в историю. И если мы хотим выстоять в новом мире, придется использовать каждый шанс и каждую возможность, которые предоставит Украине бурный 2017 год.

Михаил Дубинянский, для УП

Теми: міжнародні відносини ЄС Росія
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Коментарі — 3
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IP: 176.108.7.---mukha14.01.2017 15:15
Шановний Президент Сполучених Штатів Америки
Дональд Трамп!
Я, майже 50 років спостерігаю за Великою боротьбою вашої демократичної країни з тоталітарними режимами у всьому світі, а особливо з імперією зла яким був Радянський Союз.
Завдяки Вашій гнучкій політиці, цей монстр був повалений, а Сполучені Штати одержали епохальну перемогу 20 сторіччя над ядерним монстром СССР, але Москва не змінилася і намагається відродити цю тоталітарну істоту.
Тому дуже просимо Вас підтримати Україну зробивши її своїм стратегічним союзником у східній Європі, що надасть Вам і вашій країні потужнішого впливу у самому серці Євро – Азійського регіону.
Запевняємо Вас що народ і уряд України буде вітати таке Ваше стратегічне рішення.
Просимо Вас не дайте можливості Кремлю відродити епіцентр зла у світі - СССР.

Перекладіть будь ласка англійською мовою і передайте це президенту.
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IP: 65.94.106.---Alexandre Kostirko14.01.2017 15:13
Непередбачуваний Трамр?
Трамп якраз дуже передбачуваний- серед для зміцнення Америки. Новітній Американський націоналізм-Америка понад усе!
Це українські політики непередбачувані. Діють у будь-кого інтересах аби тільки не в інтересах України
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович14.01.2017 13:46
Не крали б всі 25 років,а будували Державу,сьогодні ніяка б нахабна свиня путінська не диктувала б і не лякала б нашу країну.Як завжди в історії України перемогли внутрішні вороги.Історія нічому не навчила наш народ.Знову прийдеться заплатити високу ціну нашому народу за незалежність,якщо буде кому платити.
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