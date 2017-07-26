Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства? Реакція соцмереж

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Середа, 26 липня 2017, 21:17

Президент Петро Порошенко видав указ про припинення українського громадянства екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Про це  у середу 26 липня повідомляє сайт Державної міграційної служби.У відомстві зазначили, що підстави для втрати громадянства України перелічені у ст.19 закону України "Про громадянство України". Зі своїх джерел "Українській правді" стало відомо, що  підставою для позбавлення громадянства Саакашвілі став той факт, що під час заповнення відповідних документів не вказав інформації про судимості.

Між тим, указ президента про позбавлення громадянства станом на вечір середи так і не з'явився. Жодних офіційних коментарів з боку Адміністрації президента України журналісти також не дочекалися.

Соціальні мережі бурхливо відреагували на новину. Більшість  користувачів факт позбавлення громадянства колишнього президента Міхеїла Саакашвілі  відверто обурив.

Теми: Саакашвілі
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Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства? Реакція соцмереж
Указ президента про позбавлення громадянства за станом на вечір середи так і не з'явився. Ніяких офіційних коментарів з боку Адміністрації президента журналісти також не дочекалися.
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