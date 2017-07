"Наші" наці. Агресивні фанати з нацистською символікою

Масові бійки, расистські акції – це жахлива буденність українських стадіонів.

Прихильники нацистських ідей відчувають себе справжніми хазяями футбольних арен. Тут вони можуть коїти усе, що їм заманеться. Футбольні ж функціонери та правоохоронці демонструють свою безпорадність, або просто небажання боротися з агресією.

19 червня на "Олімпійському" стався найгучніший за останні роки інцидент. У присутності міністра внутрішніх справ та керівників Федерації футболу України (ФФУ) харківські фанати клубу "Металіст-1925" побили спочатку опонентів, а потім і тих, хто потрапив під руку. Серед постраждалих виявився віце-президент Федерації футболу України.

Замість визнання провини власних фанатів клуб спробував перекласти провину на інших, а президент ФФУ вказав на антиукраїнську організацію "Оплот".

Чому кричущий інцидент вкотре залишають без адекватної оцінки? Відповідь може критися у постатях порушників порядку.

Як встановило розслідування "Української правди", найактивнішими учасниками інциденту були найвідданіші фанати харківського клубу. Серед цих осіб є ті, кому близькі нацистські символи. А недоторканними для правоохоронців ці "патріоти, які пройшли бойові дії в АТО" можуть бути через свою наближеність до перших осіб країни.

Катастрофа на "Олімпійському"

За останні кілька років головна футбольна арена країни багато чого бачила. Через витівки фанатів "Олімпійський" неодноразово дискваліфікували.

У квітні-2017 "біла шиза" фанатів київського "Динамо" привернула увагу британської преси. У ній журналісти побачили расистські прояви. Тоді ж на стадіоні відбулося кілька бійок.

Здавалося, що це – межа для неконтрольованих ультрас. Виявилося, що ні.

19 червня на "Олімпійському" проходив фінал турніру аматорів. Малоцікавий поєдинок прогримів на всю країну. Під кінець матчу, коли "Металіст-1925" програвав з рахунком 0-4 клубу "Агробізнес" (Волочиськ), харківські фанати розпочали масову бійку. Навіть не бійку – побиття.

Дії фанатів телекоментатор підсумував одним словом: "Катастрофа..."

За межами стадіону подібна агресивна поведінка громадян кваліфікується за статтею Кримінального кодексу "хуліганство", покарання до 4 років позбавлення волі.

Одразу після інциденту представники клубу "Металіст-1925" звернулися до Арсена Авакова з проханням виявити та покарати організаторів та активних учасників бійки. У заяві йшлося про фанатів харківського клубу та ультрас інших клубів.

Але наступного дня позиція керівництва клубу різко змінилася: "своїх" фанатів почали відбілювати.

Головний тренер команди "Металіста-1925" Олександр Призетко: "На секторе с харьковскими болельщиками были радикально настроенные представители других городов и клубов. Харьковчане, искренне любящие клуб, навредить ему не хотели и не могли".

Гендиректор клубу Володимир Лінке: "Это были не наши болельщики!"

Президенту ФФУ Андрію Павелку привиділися проросійські харків’яни: "Уже опознано 46 человек - это "Оплот", которых мы не везли в Киев. Это люди, которые принадлежат бывшему президенту Сергею Курченко".

Натомість самі харківські фани свою провину не заперечують. Лише вказують на "провокацію вболівальників суперника" та "недоліки організації фіналу".

На відео з інциденту можна побачити, що ініціаторами бійки і в подальшому найактивнішими учасниками були фанати у футболках з написом "Kharkov City Patriots".

У футболку з таким самим написом був вдягнутий і присутній на матчі один з лідерів харківських фанатів Сергій Величко.

Харківські фанати у футболках з написом " Kharkov City Patriots ".

Загалом, такі футболки і прапори з написом"Kharkov City Patriots"активно використовують харківські фанати "Металіст-1925", які причетні до патріотичних та націоналістичних організацій. Зокрема, до "Східного корпусу", Цивільного корпусу "Азов-Харків" та партії "Національний корпус".

Сектор фанатів клубу "Металіст-1925" на сумнозвісному матчу. Зверніть увагу на два прапори харківських ультрас: другий зліва – "Young and Angry", поруч з ним у центрі – прапор "Harkiv Hooligans". Вони вказують на присутність у секторі представників певних фанатських угрупувань, які дуже близькі до клубу

Після одного з матчів у Харкові футболісти "Металіст-1925" фотографуються із прапором "Young and Angry" metalist1925.com

Отже, можна чітко стверджувати: агресію на "Олімпійському" проявили харківські фанати клубу "Металіст-1925", і саме вони були у перших рядах безчинств.

Перед матчем організована група харківських фанатів у футболках з тим самим написом "Kharkov City Patriots"сфотографувалася на Майдані Незалежності. У пабліку "Troublemakers&UltrasAction" фото підписали: "No face, no name" 88-го уровня от KCP".

Нацистська зіга від харківського угрупування фанатів "KCP" Фото з пабліку " Troublemakers&UltrasAction

Щонайменше 7 осіб на фото зігують. Так звана "зіга" – це нацистське вітання. Та й підпис під фото натякає: адже під "88" зазвичай зашифровували нацистське привітання "Heil Hitler!" (літера "H" у латинському алфавіті восьма).

Ці ж фанати також використовують на своїх футболках нацистський символ – "Чорне сонце". Така свастика заборонена на стадіонах. Оригінал мозаїки "Чорного сонця" можна детально роздивитись у залі обергрупенфюрерів СС у замку Вевельсбург.

"Чилли Вилли". Лідер харківських фанатів

Коли представники клубу кажуть про 46 ідентифікованих "оплотівців Курченка" – вони відверто брешуть.

Для харківських фанатів з числа патріотичних та націоналістичних організацій проросійські активісти є чи не найбільшими ворогами. Якби хоч один з оплотівців з'явився у секторі ультрас, його б дуже швидко винесли звідти на медичних ношах. Та й на відео з інциденту можна ідентифікувати багато справжніх фанатів "Металіста". Залишимо цю справу для правоохоронців.

Подивимось лише на одного хлопця.

Сергій Величко (на фото справа) на "Олімпійському", фото із ФБ-сторінки Pabla Begemot

Ось на стоп-кадрі трансляції харківські фанати на центральному секторі "Олімпійського". У чорній футболці з написом " Kharkov City Patriots" над усіма іншими височіє один з їхніх лідерів. Це – Сергій Величко.

Сергій Величко (у чорній футболці) керує харківськими фанатами на "Олімпійському"

З відео видно, що він у складі групи фанатів б’є людей біля залізної огорожі 41-го сектору. І це саме він з захопленим банером суперників "Агробізнес" вибіг на футбольне поле та пробіг його по діагоналі. За ним вже послідували ще кілька десятків ультрас.

Керівники та футболісти "Металіст-1925" добре знають Сергія. На фото нижче він передає прапор та виступає від імені фанатів на зустрічі з командою.

Сергій Величко на зустрічі з командою "Металіст-1925" "Восточный Дозор"

З фотозвіту цієї зустрічі видно, що фанати вивели на прапорі назву свого угрупування – "КСР".

На одному фото поруч із Величком у залі стоїть Олег Ширяєв. Він також є одним з лідерів харківських фанатів, але поза стадіонами.

Про Сергія Величка не так багато інформації в інтернеті. Але дещо знайти таки вдалося. Він має профіль у Фейсбуці. Аналогічне з його ФБ-аватаркою фото присутнє і в соцмережі Вконтакте. Тільки там він підписаний як "Чилли Вилли".

Саме як "Чилли Вилли" Сергій відомий серед фанатів. Цього року у нього як представника харківського угрупування "WTF" брали інтерв'ю для сайту футбольних фанатів, де "Чилли Вилли" розповів, що його угрупування позиціонує себе не як ультрас – а як окрему групу "Harkiv Hooligans", і що з угрупуванням "KCP" у них "сімейні питання".

Окрім "околофутболу", Сергій повідав і про свою іншу діяльність. Зокрема, згадав про участь в АТО – в "Азові" у складі підрозділу "Borodach division".

Лідер харківських фанатів Сергій Величко служив у складі "Азову" Troublemakers

Користувач ФБ "Дмитрий Сыроежкин" відмітив Величка на своєму фото з прапором цього підрозділу. Подібні прапори також заборонені на футбольних стадіонах через зображення нацистських символів.

Лідер харківських фанатів Сергій Величко тримає прапор підрозділу "Borodach division" ФБ-сторінка "Дмитрия Сыроежкина"

Також з ФБ-дописів можна побачити, що Сергій є активним учасником вуличних акцій Цивільного корпусу "Азов". На одному з розміщених відео Нацкорпусу він стоїть поруч з більш відомим харків'янином Андрієм Білецьким.

"Сірко". Лідер харківських хуліганів поза стадіонами

Харків'янин Олег Ширяєв також був присутній на "Олімпійському". Активної участі в інциденті не брав – спостерігав за перебігом подій з ВІП-ложі.

До фанатів Олег спустився слідом за президентом ФФУ Андрієм Павелком.

Олег Ширяєв (у зеленій футболці праворуч) у ВІП-секторі на "Олімпійському" Фото з ФБ-сторінки Maria Andreas

Під цим фото у ФБ розгорнулася цікава дискусія. Один з дописувачів запитав: чи не керував Олег процесом зриву гри, адже серед учасників інциденту було багато азовців, і Ширяєв знає в обличчя чи не половину з тих, хто вибіг на поле. На що отримав відповідь: Ширяєв не належить до ультрас – він просто знає їх.

Товариські стосунки Ширяєва з "Harkiv Hooligans" підтверджується відео з "Олімпійського". Під кінець інциденту Олег разом із Сергієм Величком та іншими хлопцями у чорних футболках Harkov City Patriots прямує на сектор фанатів.

Олег Ширяєв (у зеленій футболці), відвернувшись від камери, щось розповідає Сергію Величку, у компанії харківських фанатів

Пізніше на своїй ФБ-сторінці Ширяєв пояснив, що спустився до харківських ультрас, бо побачив серед них знайомі обличчя:

"С самого начала представителям СМИ я говорил, что да, активисты "Схидного Корпуса" имеют отношение к инциденту. Увидев знакомые лица, я сразу спустился в зону конфликта и сделал все для его предотвращения. Нас связывает многое с фанатским движением. Многие представители ультрас являются членами нашей общественной организации. Это их свободный выбор… Сейчас ребята признали свою ошибку. Приняли достойное и взвешенное решение. Я, в свою очередь надеюсь, что те люди, которые обвиняли нас в связях с "Оплотом" (а это вообще полный маразм!), который, по сути, мы уничтожали, возьмут свои слова обратно".

Олег – відома у Харкові постать. Він один з тих, завдяки кому у 2014-му у місті не утворилася "Харківська народна республіка". Того року Ширяєв очолив роту особливого призначення міліції "Східний корпус". Разом з "Азовом" воював у Широкіному та Гранітному. На фронті відомий як "Сірко".

Весною 2015-го Олег отримав нагородну зброю від Арсена Авакова.

Дехто у Харкові вважає Ширяєва "людиною Авакова". Однак з таким же успіхом Олега можна назвати "людиною глави Адміністрації президента".

Справа в тім, що весною минулого року він став радником голови Харківської ОДА Ігоря Райніна.

Коли ж останній переїхав у кабінет на Банковій – Ширяєв залишився працювати з наступницею Райніна, Юлією Світличною. Нині Олег є її радником з питань територіальної оборони.

До кого Ширяєв дійсно близький, так це до іншого харків'янина – Андрія Білецького.

10 років тому Олег вступив до організації Білецького "Патріоти України". На виборах-2014 керував охороною громадського порядку на виборчому окрузі майбутнього нардепа. Після очолював цивільний корпус "Азов-Харків", а нині входить до вищої ради партії "Національний корпус".

У 2016-му в інтерв'ю Олег Ширяєв розповідав, що нова партія "Національний корпус" буде формуватися на основі українського націоналізму.

За його словами, це не має нічого ідеологічно спільного з нацизмом та фашизмом: "Про що говорить фашизм – про те, що одна держава переважає над іншими. Про що говорить нацизм Третього рейху часів Адольфа Гітлера – про те, що одна нація переважає над іншими.

Про що говорить націоналізм – і не лише український: він присутній у Великобританії, Бельгії, Японії та США? Ми не говоримо про те, що наша держава або нація переважає над іншими, ми не розширюємо кордони нашої імперії. Ми, перш за все, хочемо залишити за собою своє – усталену територію України, яка була на момент початку 2013 року. Тобто, звичайно ж, український Донбас та український Крим".

Олег Ширяєв: український націоналізм не має спільної ідеології з нацизмом та фашизмом

Водночас на виїзді до Фінляндії на матч збірної України у червні-2017 Олега можна побачити у футболці Kharkov City Patriots, у компанії з Сергієм Величком та іншими фанатами.

"Harkiv Hooligans" на виїзді. Олег Ширяєв крайній справа Игорь Нетай фб-сторінка "

З цікавих деталей: Ширяєв віддає перевагу фірмовому одягу марки Svastone – цей одяг також заборонений на футбольних стадіонах через те, що виробник використовує зображення зі свастикою та расистські гасла.

Олег Ширяєв та "Чорне сонце"

Що робити

Отже, за інцидентом на "Олімпійському" стоять не антиукраїнські "оплотівці" – а фанати з "Harkiv Hooligans".

Ці ж хлопці відомі як патріоти та націоналісти, що входять до "Східного корпусу" та підрозділів "Азову". Частина з цих фанатів використовують нацистську символіку.

Втім, проблема не лише з харківськими ультрас та окремим епізодом бійки ультрас на "Олімпійському".

Агресія на стадіонах та розширення кола прихильників нацистів – загальна тенденція фанатського середовища в Україні.

Останніми роками на стадіонах усе частіше можна побачити використання забороненої символіки. У своєму прагненні, з одного боку, продемонструвати свою прихильність до нацистів, а з іншого обійти заборону – нашим фанатам доводиться йти на різні "хитрощі", які періодично поповнюють брошуру міжнародної організації ФАРЕ.

За це нас усе частіше карають європейці.

З брошури ФАРЕ: заборонені на стадіонах символи (натисніть для збільшення) farenet.org

Натомість покарання всередині країни якщо й трапляються – то чисто символічні. Хоч в Україні і діє закон про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів – на практиці послідовників ідей Гітлера ніхто не чіпає. Не застосовують до агресивних фанатів і норми Кримінального кодексу.

Чому? Одне з припущень, що знаходиться на поверхні: ультрас мають високих покровителів. Хоча, наприклад, соратник Авакова Антон Геращенко безкарність фанатів пояснює інакше: ніхто не звертається з заявами до правоохоронців.

Після останнього інциденту на "Олімпійському" президент ФФУ Андрій Павелко заявив, що вирішувати проблему будуть шляхом ухвалення закону про безпеку на стадіонах. Передбачається, що на трибуни повернуться правоохоронці (раніше обов'язки за дотриманням порядку на стадіонах покладались на "Беркут").

От тільки проблему це не вирішить.

Більше того, колишні беркутівці можуть самі стати "червоною ганчіркою" для фанатів, які пройшли Майдани та бойові дії.

Проблема виходить далеко за футбольні стадіони.

Є люди, яким вигідно мати контрольовані, як вони вважають, групи, які готові до агресивних дій. Це можна використовувати як засіб впливу у політиці. А можна – для розправи з призначеними "агентами Кремля" та "не-патріотами".

Звісно, у цьому плані нам ще далеко до Росії, де відкрито проводять міжнародні форуми неонацистів та організовують гопоту у прокремлівський рух "Наші", члени якого переслідують "5-ту колону".

Але тенденція до збільшення проявів агресії та розкручування нетерпимості у суспільстві говорять про загрозу появи українського аналогу руху "Наші".

І тоді останні катастрофічні інциденти за участі фанатів будуть здаватися лише квіточками.

P.S. Уже після того, як цей матеріал був готовий до публікації, клуб "Металіст-1925" надав до ФФУ матеріали внутрішнього розслідування інциденту на "Олімпійському". У висновках вказується на прорахунки організаторів матчу та акцентується увага на "сторонніх особах", які були присутні на секторі харківських фанатів. Зокрема, йдеться, що фанати на чорних футболках мали написи "Бригада отважных. Динамо Киев", "Днепрянин", "Одесса".

Встановити осіб-порушників громадського порядку, клубу не вдалося.

Олексій Братущак, УП