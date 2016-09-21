Сьогодні Міжнародний день миру.

Це свято миру, яке нагадує нам про те, що мир потрібно дбайливо берегти, але водночас застерігає, що мир – крихкий. Цей день є також нагадуванням того, що на землі ще занадто багато місць, де миру досі немає.

За останні два роки Україна пережила чимало. Люди на сході України відчули на собі, що таке життя під загрозою смерті, розлука з родиною і втрата засобів існування.

Найбільше завжди страждає мирне населення. Люди літнього віку, жінки і діти, котрі не можуть або не хочуть виїхати із зони конфлікту, дуже часто опиняються у найскладніших умовах. Людям не вистачає найнеобхіднішого: харчів, води, електроенергії, ліків, опалення. Із сотень тисяч людей, яких конфлікт змусив залишити свої домівки, комусь, хто був трішки заможнішим та мобільнішим, можливо, вдалося адаптуватися і розпочати нове життя у незнайомих і часто надзвичайно складних умовах. Однак у цих людей також є свої проблеми і труднощі.

Народ України заслуговує на мир. Зброя має бути складена. І відведена. Міни і боєприпаси, що не розірвалися, мають бути вилучені, а люди повинні отримати можливість повернутися додому. Це фундамент для майбутньої стабільності та процвітання України.

Миру досягти нелегко. Для цього потрібні рішучі зусилля і сміливі кроки.

Останнім часом ми були свідками деяких позитивних змін – рівень насильства на Донбасі значно знизився, проте дуже багато чого ще має бути зроблено.

Я сподіваюся, що нещодавні події, а саме відновлення сторонами їхніх зобов’язань щодо припиненню вогню згідно з раніше досягнутими домовленостями, зміцнять взаємодовіру і що зброя, нарешті, затихне на більш тривалий час або, хочу вірити, назавжди.

Завдяки Спеціальній моніторинговій місії 57 держав-учасниць ОБСЄ у різних куточках північної півкулі стають ближчими до України. Вони готові вислухати і допомогти народові України.

Люди заслуговують на те, щоб насильству було назавжди покладено край. Вони заслуговують на те, щоб знову отримати можливість жити своєю працею. Вони заслуговують на те, щоб врешті-решт відчути себе у безпеці і побачити на власні очі нормалізацію і стабілізацію ситуації. Вони заслуговують на справжній, відчутний і безповоротний мир.

Ми, СММ, будемо продовжувати працювати задля досягнення цієї мети.

Ертурул Апакан, глава місії ОБСЄ в Україні, для УП