Мамаєва журба

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Четвер, 02 лютого 2017, 10:08
Густав Водічка
для УП

Национальная идея – это грезы сердца, за которые не стыдно умереть.

Только украинцы смогли написать икону о самих себе.  Другим народам это не доступно. Вряд ли существует общий образ идеального британца или француза. Единого народного портрета нельзя увидеть в разнице сословий и времен. Украинцы  –  исключение. У нас одно сословие на все времена.

Так сложилось в нашей истории. Однажды мы решили, что все нормальные украинцы –  это казаки. А все кто в казаки не записался – или не украинцы, или вовсе не люди… Мужчины, способные держать оружие, объявили себя правящим классом и создали новый принцип социального бытия.

Когда Антиохийский Патриарх увидел "Страну Казаков" он был потрясен. Изобилие, богатство, набожность и абсолютная безопасность в пределах казацкой вольницы поражали воображение. Первыми вратами вселенской борьбы объявило Украину изумленное посольство.

Говорят, политические убеждения передаются с группой крови. Времена изменились, а казацкая натура продолжает жить. Еще сабли не успели заржаветь, а хуторяне взялись за работу. На дверях, сундуках, ставнях, печках, на досках и полотнах появился народный социальный идеал – Казак Мамай. И каждый, кто устал от черной работы или проживал ничтожную жизнь, взглянув на лубочный портрет, мог вспомнить себя – забытого… Свободным, вооруженным философом, сочиняющим свою песню о смысле жизни.

Национальная идея, воплощенная в простой картинке оказалась надежнее любых символов. Гербы и флаги могут меняться, а Мамай остается неизменным. Он сидит одиноко, но ему нескучно… Он может ехать, но ему не надо.… У него все есть, но нечего отнять… Он в гости не просится и к себе не приглашает.… В многострунном сложном инструменте утопает его голос – понятный только Богу…

Единственная в мире казацкая нация личным символом веры объявила песню, где ясно указано: за что нам не стыдно умереть и с какой целью – чтобы доказать всему миру, что мы братья казацкого рода! Непостижимая, странная цель! Как будто все мы воспеваем не людей, народ или страну, а легендарную метафизическую расу, способную прозревать истину.

Тайна украинской утопии скрывается в глубинах веры. В каждом земном царе здесь видят облик антихриста. И Божий Суд здесь важнее любой конституции. Здесь мера Небесных Истин отрицает земной закон. И Ризами Богородицы здесь меряют границы священного…

Национальная память  –  особый источник страданий… Она  мучает несоразмерностью личного исторического опыта с новой реальностью.

Великая Мамаевщина, вкусившая праведной жизни, в окружении злых и лукавых миров – не может иметь на земле союзника. В обителях казацкой души тряпками не торгуют, стены не городят и не грызут железо за копеечку. В идеальной Украине укрываются идеальные герои – мамаевцы и мамаевки, несогласные с мировым порядком. Потому что дух казацкой воли выше любых свобод!

Одиночество Мамая – глобально! И в этом его печаль… Особая библейская печаль…

Густав Водичка, для УП

Теми: українці
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